Citroën gaat een ‘mythisch’ model reïncarneren

Het lijkt erop dat Citroën binnenkort met een nieuw retromodel op de proppen gaat komen.

Retromodellen zijn nooit weggeweest (denk aan de Mini en de Fiat 500), maar ze zijn nu weer hotter dan ooit. Diverse merken grijpen met EV’s terug naar het verleden, roemrucht of niet. Hyundai doet het bijvoorbeeld met de Ioniq 5, Volkswagen met de ID. Buzz en Renault met de R5.

Het lijkt erop dat ook Citroën nu terug gaat grijpen op het verleden. Ze hadden eerder al de namen DS en Ami afgestoft, maar die auto’s hadden verder weinig met het verleden te maken. De Fransen hintten nu echter op Twitter naar een “mythisch model”, waar ze binnenkort mee komen.

Om het spannend te houden verklappen ze nog niet welk model, maar ze geven wel een aantal hints. Zo gaat het om een model dat lichtelijk geïnspireerd is op de 2CV. Dat zou dus de Dyane, de Méhari of de Bijou kunnen zijn. Of de Ami, maar die naam hebben ze al in gebruik.

Op één van de foto’s is een stuk Méhari te zien, dus dat lijkt het antwoord te zijn. Er staat als hint bij dat de auto niet door ‘GI’s’ is gebruikt. Dat is een beetje verwarrend aangezien de Méhari juist wel in het leger is gebruikt. Maar wellicht bedoelen ze dat de Méhari niet door Amerikaanse soldaten is gebruikt.

Als het inderdaad om de Méhari gaat wordt het alweer de tweede keer dat dit model een reïncarnatie krijgt. In 2016 was er namelijk al de E-Méhari. Dit was stiekem een gerebadgde auto van het Franse merk Bolloré. De E-Méhari was dus niet door Citroën zelf ontwikkeld.

Tussen de hints zijn ook nog wat details van de Oli te zien. Dat was een excentrieke concept car, die Citroën vorig jaar presenteerde. Die moeten we dus wellicht zien als een voorbode voor de nieuwe Méhari (of wat het ook gaat worden). Volgende maand weten we meer meer, want dan zal Citroën het mysterieuze mythische model onthullen.

We weten alvast één ding: Wouter gaat ‘m niet kopen, want hij is een omgekeerde Citrofiel.

Foto: De Citroën Cactus M concept car uit 2015