BMW X5 facelift duikt op: wat een plaatje!

De BMW X5 facelift heeft een verrassing in petto. Het is zowaar een mooie auto geworden.

Als het gaat om styling is BMW zo’n raar merk. Het merk stond eerst bekend om zeer behoudende en traditionele styling. Vanaf 2002 ging het alle kanten op. Rond 2010 leek er een periode van visuele rust weder te keren met de BMW 7 Serie (F01) en 5 Serie (F10). Echter, een paar jaar later ging BMW weer experimenteren met enorme nieren en druk design.

Een van de aanstichters was de vierde generatie van de BMW X5. Deze had werkelijk enorme nieren waar iedereen een mening over had. Ten eerste: de nieren wennen dus kennelijk. Als je de generaties naast elkaar zet denk je vooral: “Waarom zijn die nieren zo klein bij die oude types?” Gek hoe tijd alle wonden kan helen.

Voor de context, dit is het huidige model BMW X5.

Weer een ommedraai

Nog gekker is dat BMW wéér rechtsomkeert maakt! Alweer! Er zijn namelijk foto’s gelekt van de nieuwe BMW X5 facelift. De foto van de voorzijde is van Wilco Blok en Cochespias wist een afbeelding van de achterzijde te bemachtigen. Zoals je kan zien staat de X5 in een zogenaamde closed room. Het idee erachter is dat prospects en medewerkers zo kunnen zien wat er anders wordt.

De prospects worden uitgenodigd in de hoop dat ze meteen eentje willen bestellen, de medewerkers zodat ze weten welk product ze gaan verkopen en onderhouden. In dit geval is het ietsje anders, want de gefacelifte BMW X5 stond op het Autosalon in Brussel! Op speciale uitnodiging kon je dan je telefoon inleveren en eventjes een sneak peak krijgen van de X5 facelift. Kennelijk had iemand twee telefoons mee.

In het geval van de BMW X5 valt op dat het een plaatje is! Althans, ze hebben het model op de juiste wijze aangepakt als je het aan ons vraagt. Wat misschien ook helpt is dat de auto géén M-pakket heeft. Vroeger was dat altijd best gaaf op een E36 of E46, maar tegenwoordig is het design een stuk drukker. Want eigenlijk is de huidige pre-lift X5 ook best aardig als je het M-pakket achterwege laat. Net als de huidige BMW X6 krijgt de X5 met de facelift een verlichte grille.

Verdere details BMW X5 facelift

Wat kunnen we qua techniek verwachten van de X5 G05 LCI? Dat werd niet vermeld bij de sneak preview, maar volgens de onovertroffen ynguldyn van Bimmerpost weten we meer.

De X5 krijgt de updates van de B57, B58 en S68-motoren. Jazeker, een ‘S’-motor, ook voor een niet-M-model. Dat doen ze uit kostenbesparing. De achtcilinder wordt met uitsterven bedreigd en door één motor in verschillende ‘stages’ aan te bieden, kun je wat ontwikkelingskosten besparen.

De X5 xDrive40i heeft nu dik 370 pk, de xDrive50e gaat naar 480 pk. De M50i verdwijnt en wordt de M60i, met dus die nieuwe S68 4.4 biturbo V8 die we ook kennen uit de nieuwe BMW 7 Serie, bijvoorbeeld. De topper is de X5 Competition (er is nu maar één versie) met een nog sterkere S68, nu geholpen met 48V-generator.

Dan als laatste de X6, wat eigenlijk een soort X5 hatchback is. De X6 zal altijd standaard het M pakket krijgen, net als bij de BMW 8 Serie ook het geval is sinds de facelift. De productie van de BMW X5 facelift start in april 2023 en zal door blijven gaan tot juni 2026. De X6 gaat aanzienlijk langer door: tot maart 2028. Aangezien de productie dus al over twee maanden start, verwachten we de officiële afbeeldingen elk moment.

