BMW lekt vernieuwde X5: BREEK!

BMW lekt zelf de vernieuwde X5 op het net. Een overijverige stagiair kunnen we daarvan de schuld geven.

Vroeger was alles makkelijke en beter. In het geval voor automerken al helemaal. Ze stuurden perspakketten naar de redacties over de hele wereld. Dat gebeurde dan enkele weken vóór de onthulling.

Dan stelde men een datum (embargo) dat de foto’s vrijgegeven mochten worden. En dan kon je de dagen erna het nieuws vernemen in een papieren tijdschrift.

Tegenwoordig gaat het allemaal heel veel sneller. Er zijn alsnog perspakketten, zij het digitaal (veel handiger, ook voor ons). Maar het is net als met ouder worden, als iets lekt, ruikt men het meteen. In dit geval lekt BMW zelf de vernieuwde X5 van de G05-generatie. Dat doen ze op hun eigen website. Wilco Blok was er als de kippen bij om een screenshot van te maken en op zijn Instagram-pagina te delen.

Waarschijnlijk was iemand (altijd een stagiair) iets te overijverig en was deze vrijdag al bezig met het werk voor volgende week. We verwachten de officiële onthulling van de opgefriste BMW X5 op 7 februari.

Dit is de huidige BMW X5 (G05) Dit is de gefacelifte BMW X7 (G07)

BMW is op dit moment in stilistisch opzicht nogal warrig. In sommige gevallen maken ze bloedmooie auto’s, soms zijn ze een beetje ‘meh’ en best vaak hebben ze een hele rare neus. De neusoperatie van de BMW X7 is visueel niet een plezierige voor mensen met functionerende ogen. Zolang BMW ze maar blijft verkopen, gaan ze hun tactiek niet aanpassen. Mooi design is niet belangrijk, opvallend design zodat de buurman ziet dat jij het nieuwste premium-product hebt wél.

Bijzondere kant

We hadden dan ook de verwachting dat de vernieuwde X5 de, eh, ‘bijzondere’ kant op zou gaan qua design. De schetsen zijn voortijdig gelekt en…. het is een geslaagde opfrisbeurt! De neus is een stuk strakker geworden en de grille is zowaar ‘ingetogen’. Alles is relatief, de G05 heeft alsnog een flinke set eiersnijders in het front zitten, maar het is weleens erger geweest als je kijkt naar wat ze van de BMW X7 hebben gemaakt, bijvoorbeeld.

Het tijdstip had niet beter kunnen gekozen kunnen zijn, want de Mercedes-Benz GLE is onlangs voorzien van een facelift. Ondanks dat dit soort auto’s in Nederland bijna onbetaalbaar zijn, is het met name voor de Amerikaanse markt een enorme cashcow. Als je een beetje geld verdient, lease je zo’n X5 of GLE voor je echtgenoot (m/v).

