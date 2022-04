NL Overheid koopt mobiele flitspalen om jou te pakken

Er komen 50 extra mobiele flitspalen omhardrijders keihard aan te pakken

In Nederland is hardrijden in de auto niet toegestaan. Wegens wat schuine rapportjes is de snelheid verlaagd naar 100 km/u op de autowegen. Dus wat krijg je dan? Inderdaad, hardrijders. Wie weleens in een ander land geweest is (Duitsland of België zijn al meer dan prima), zal hebben ervaren dat daar de limieten niet 20-40 km/u te laag liggen.

Maar hey, de grens is de grens en als je eroverheen gaat, zul je daarvoor moeten betalen. De EU is al bezig met kastjes die alles al bijhouden, maar tot die tijd heeft het openbaar ministerie een tussenoplossing in de vorm van mobiele flitspalen.

50 stuks

Daar zijn er 50 van aangeschaft. Het is in principe gewoon een aanhanger met een flitspaal erop. Het OM heeft er al een mee getest en met groot succes. Daar waar de mobiele flitspalen geplaatst waren, was de snelheid een stuk lager.

De mobiele flitspalen zitten een beetje tussen de radarcontroles en vaste palen in. Bij de radarcontrole wordt er voor een paar uur tot een dag gecontroleerd, terwijl de vaste paal permanent aanwezig is. De mobiele flitspalen staan dan ongeveer een paar weken op een locatie tot een paar maanden.

Doel mobiele flitspalen

Eerlijk is eerlijk, het doel met de flitspalen is nobel. Het is niet zozeer om ordinair geld binnen te harken van de hardwerkende (en 105 km/u rijdende) Nederlander. Het is écht bedoeld om de snelheid op bepaalde locaties naar beneden te krijgen om de veiligheid te bevorderen.

Op dit moment is het OM druk bezig om de risicokaders te bepalen. Er worden criteria vastgesteld om te bepalen wat nu een veiligheidsrisico is en wanneer het gebruik van een mobiele flitspaal te billijken is.

Via: Nu.nl

Met dank aan Yonnick voor het tippen!