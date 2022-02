Hyundai IONIQ 5 nu al vernieuwd: zie jij wat er nieuw is?

Als je je best doet, zie je op bovenstaande afbeelding wat er vernieuwd wordt aan de Hyundai IONIQ 5 in 2022.

We zien een nieuwe designtrend: lekker dwarsliggen. Het hoeft niet perse mooi te zijn om opvallend te zijn. Dat lijkt Hyundai goed begrepen te hebben met hun ‘next generation’ elektrische crossover, de Hyundai IONIQ 5. Want een Tucson-kloon met die nieuwe Sensuous Sportiness-designtaal is het bepaald niet. Het is een hoekig retro-achtig design wat volgens Hyundai zijn inspiratie haalt uit de Hyundai Pony, de eerste Hyundai in Europa. Haaks op wat zelfs het merk zelf als designs uitbrengt, dus. Nu je de IONIQ 5 vaker en vaker ziet, begint het best een sterk design te worden.

Maar zoals gezegd, je begint ze te zien. De eerste exemplaren zijn eind vorig jaar geleverd en uiteraard staan de bestellijsten nog zo vol als het maar kan. Ietwat vreemd dus dat Hyundai de IONIQ 5 al in 2022 van een update wordt voorzien. Ze spreken zelf van modeljaar 2023 volgens het Amerikaanse systeem, dus in de zomer van dit jaar. Vreemd, maar er verandert dan ook niks grondigs aan het basisontwerp. Er is maar één uiterlijke wijziging, en die komt gepaard met de eerste verandering.

Cameraspiegels

Wie het opviel dat de spiegels een beetje anders waren: u gaat door voor het broodrooster. Hyundai biedt de IONIQ 5 voor 2022 aan met cameraspiegels, naar voorbeelden van onder meer Audi, Lexus en Honda. We kennen het trucje: buiten een camera, binnen een schermpje waarop je naar achter kunt krijgen. Dit heeft als voordeel dat je geen grote windvangende unit hoeft te plaatsen aan de buitenzijde, maar een kleiner uitsteeksel met een camera erop. Beter voor de luchtweerstand.

Die nieuwe Hyundai IONIQ 5 voor 2022 wordt aan ons gepresenteerd met één enkele foto, wat natuurlijk geen beeld geeft van hoe de spiegelschermen geïntegreerd worden in het interieur. Gelukkig blijkt dat Hyundai de IONIQ 5 in Zuid-Korea al aanbiedt met deze spiegels en wij de Koreaanse persmap konden raadplegen voor bovenstaande foto. Het scherm is een OLED-scherm.

Ook is de binnenspiegel een camera. Dat systeem kennen we ook van andere fabrikanten: de binnenspiegel kan daarmee een helder beeld creëren van wat er achter je zit. Zonder dat je C-stijlen of hoofdsteunen dan wel hoofden ziet. De camera hiervoor zit weggewerkt onder de achterspoiler.

Grotere batterij

Je kon de Hyundai IONIQ 5 al krijgen met een 58 kWh groot accupakket (384 km rijbereik) en een 73 kWh groot accupakket (481 km rijbereik). Het lijkt erop dat die laatste vervalt en vervangen wordt door een nieuw 77,4 kWh groot pakket. Heel toevallig (of totaal niet) exact even groot als het grootste accupakket in de Kia EV6.

Daarnaast wordt de batterij bijgestaan door een nieuw systeem dat de temperatuur kan optimaliseren. Dan wordt de batterijtemperatuur gemanaged zodat deze altijd zo optimaal mogelijk werkt. Dat in combinatie met de toegenomen grootte zou een best goede toevoeging kunnen zijn aan die 481 km rijbereik. Hoe veel dat is? Hyundai meldt het niet. Pakken we het huidige bereik en de 528 km van de Kia EV6, verwachten wij rond de 510 km.

Betere dempers

Ten slotte iets wat wél gemeld wordt voor de nieuwe Hyundai IONIQ 5 voor 2022: nieuwe dempers met Smart Frequency Dampers. Dan worden klappen van de weg gemeten en variabel opgevangen door de schokdempers. Ook dit kennen we wel, maar het is mooi om te zien dat dit doorsijpelt naar lagere segmenten.

Een kleine update met wat significante en iets minder significante veranderingen. Deze staan op de planning voor de tweede helft van dit jaar in Europa. Kosten en actieradius krijgen we tegen die tijd ook.