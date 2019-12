Bizar! Zoveel kost een oliewissel voor een Bugatti Veyron

Het is meer dan een kleine hatchback.

Stel, je hebt net voor net geen anderhalf miljoen euro een Bugatti Veyron gekocht, die binnenkort weg moet voor een kleine beurt. Voor een normale auto kost dit een paar honderd euro, of zelfs nog minder als je zelf aan de slag gaat. Bij de Veyron zit dit echter net iets anders. Want naast een astronomische aanschafprijs, zijn er ook astronomische onderhoudskosten.

Een van YouTuber Manny Khoshbin’s Veyrons (hij heeft er twee én nog een Chiron) moest zo’n onderhoudsbeurt ondergaan, dus maakte hij er maar meteen een filmpje over. En wat blijkt: zo’n oliewissel kost maar liefst 25.000 dollar, omgerekend is dat 22.500 euro. Dat is bijna de prijs van een Ford Focus!

Toegegeven: met die oliewissel worden ook alle andere vloeistoffen meegepakt, maar het blijft een bizar bedrag. De vloeistofwissel is ook een vrij bizarre ingreep, je moet namelijk beide achterwielen, -remmen en wat bekledingsmateriaal verwijderen wil je bij de (16!) pluggen kunnen komen. En dit geintje moet je ieder jaar weer opnieuw doen. Natuurlijk, de Veyron is een vrij bijzondere auto, dus zulk soort bijzondere prijzen moet je dan maar voor lief nemen.

Een andere opvallende prijs: een bandenwissel kost 34.000 euro, dat moet iedere twee tot drie jaar gebeuren. Nóg duurder zijn de velgen, die moet je iedere 16.000 kilometer vervangen voor 45.000 euro. Na de eerste drie jaar en 16.000 kilometer ben je dus bijna 160.000 euro kwijt, uitgezonderd de kosten van de eerste twee beurten. Daar kan je wel een aantal leuke auto’s voor kopen…

Er is trouwens ook goed nieuws: voor de Chiron gebruiken ze andere banden waardoor die wissel ‘slechts’ 1800 dollar kost. Daarnaast deelt de Veyron bepaalde onderdelen met bijvoorbeeld de Passat en de Golf van rond de eeuwwisseling, waardoor die slechts enkele euro’s kosten. Exclusief arbeidskosten…

Meer lezen over de Veyron? Eerder schreven wij er deze special over.

fotocredit: Autojunk via @kevinpeters