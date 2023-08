Praktische Alpine op komst en het is géén SUV!

Alpine gaat nog een oude naam uit de mottenballen halen om de A110 te voorzien van een praktische broer.

Je kunt veel zeggen van de Alpine A110 als sportwagen, maar het is wel duidelijk een sportwagen. Lage zit, klein interieur en met meer dan twee man op pad kun je vergeten. Tsja, je moet ergens op inleveren.

A310

Maar het lijkt erop dat de historie zichzelf gaat herhalen. Aan het einde van de levensspanne van de Alpine A110 kwam namelijk een vervanger dan wel grote broer die ietsje praktischer was. De A310 uit 1971 was namelijk in essence wel een sportwagen, maar dan ietsje groter dan de A110 en een 2+2, dus vier zitplaatsen. Voor het ultieme lol trappen moest je alsnog de A110 hebben, maar dat maakte van de A310 niet gelijk een saaie auto.

Nieuwe A310

Alpine moet net als vele sportautofabrikanten in de overlevingsstand en dat betekent dat er een iets minder onpraktisch model moet komen. Dat Alpine geen nee zegt tegen een SUV was al duidelijk en één plus één lijkt al vrij snel twee te zijn. Er is echter nog een tussenoplossing en dat zou wel eens de nieuwe A310 kunnen komen. In ieder geval is dat naar verluidt de naam: de Alpine A310 keert terug!

Vierzitter

Het idee lijkt in ieder geval wel echt des Alpines te zijn. Ietsje groter dan de Alpine A110 maar dan met vier zitplekken. Wel zo praktisch. Ook lijkt het een tweedeurs coupé te worden om toch een beetje sportauto te blijven. Klinkt dus gewoon top en als exact het recept wat de A310 een tof vervolg maakte voor Alpine in de jaren ’70. Tot zo ver het goede nieuws.

Strategie

De Alpine A310 wordt namelijk onderdeel van Alpine’s expansiedrift. Dat betekent dat dit één van de auto’s is die de toekomst moet vormen voor Alpine. En dat betekent dat de beoogde aandrijflijn elektrisch is. Precieze details daarover, behalve dat de auto op het APP-platform (Alpine Performance Platform) komt, zijn nog niet bekend.

De Alpine A310 wordt dus het volgende smaakje na de Alpine-versie van de nieuwe Renault 5 en een ‘GT crossover’. Het idee klinkt leuk, maar of ‘ie ook echt leuk wordt en niet een overbodig zware EV, dat moet blijken. (via Motor1)