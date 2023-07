Nieuwe Aston Martin DB5 kost slechts 28 mille

Eeigenlijk is 28 mille alsnog een enorme lading geld, maar niet voor een nieuwe Aston Martin DB5.

Stel, je wil heel erg graag een Aston Martin DB5. Dat is vrij logisch, want het is een van de mest iconische auto’s ooit gebouwd. Dominic Toretto rijdt in een gesponsorde Challenger, Ethan Hunt in een gesponsorde BMW, maar James Bond rijdt in een Aston Martin DB5. Het is een subtiel verschil dat we je eigenlijk niet hoven uit te leggen.

De prijzen voor een goede Aston Martin DB5 zijn al jaren stratosferisch hoog. Dat komt ook een beetje omdat ze de auto blijft opdraven in Jams Bond-films. We dachten er na Goldfinger van af te zijn, maar sinds GoldenEye komt de auto weer geregeld voorbij.

Amalgam Collection

Een echte kopen is dus zo goed als onmogelijk. Dan kun je je ook wenden tot de Amalgam Collection. Die hebben namelijk schaalmodellen in de aanbieding. En nee, het is niet zoals je 1:18 Ferrari F40 Bburago of Ferrari F50 van Maisto. De schaal is afwijkend: 1 op 8. Dus een serieus groot schaalmodel, kijk maar naar de hand:

Ook mooie: je kan het model uit laten voeren hoe je wenst. Dus je hebt keuze qua lak of interieur! Nu vermoeden wij dat iedereen voor zilvergrijs met een zwart interieur zal gaan. Dat is namelijk de configuratie van James Bond. persoonlijk zou ondergetekende voor onderstaande kleurencombinatie gaan (alhoewel je eigenlijk geen verkeerde keuze kan maken op een DB5.

Prijs nieuwe Aston Martin DB5

We hebben weleens vaker over de Amalgam Collection geschreven. Dat komt door twee dingen: ten eerste omdat de schaalmodellen extreem fraai zijn gedetailleerd. Ten tweede vanwege de prijs. Die is extreem hoog voor iets dat in essentie gewoon speelgoed is (maar, dat zijn echte auto’s ook).

De Limited Edition kost ‘slechts’ 21.995 dollar. Maar als je ‘m zelf wil samenstellen, dan ben je 28.595 dollar kwijt. Dat komt overigens niet omdat het graaiers zijn, maar vanwege 500 uur aan handwerk. Maar ja, die bedragen zijn alsnog veel lager dan een echte.

Overigens, als je een échte DB5 wenst zoals Bond tegenwoordig in de laatste films rijdt, dat schijnt een replica (goh) te zijn. De meeste scenes worden geschoten met een DB5-body op een BMW 3 Serie (E36)-chassis. Dus je kan altijd nog zelf aan de slag.