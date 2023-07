Is dit de meest perfecte Audi R8 ooit gebouwd?

De meest perfecte Audi R8 is groen met een spoiler en een enorme mechanische compressor.

Binnenkort gaat de Audi R8 uit productie. Daarmee komt er een einde aan de supercar van Audi. Natuurlijk is de R8 nooit een verkoopwonder geweest, maar Audi heeft er wel degelijk geld aan kunnen verdienen. Dat niet alleen, het was natuurlijk een imagebooster van jewelste.

Sommige kwade tongen beweren dat de Audi R8 iets verouderd is ten opzichte van de concurrentie, die alsmaar sneller en sneller geworden zijn. Ondanks dat een Porsche 911 Turbo S slechts een handjevol pk’s extra heeft, is die auto aanzienlijk sneller. Om maar te zwijgen van de snelheid van concurrenten als de Ferrari F8 Tributo en McLaren 720S.

Meest perfecte Audi R8

Gelukkig heeft VF Engineering een oplossing voor je om ze minimaal bij te houden of zelfs voorbij te kunnen gaan. Ze hebben namelijk een supercharger-kit ontwikkeld voor de meest recente Audi R8. Het betreft een Eaton TVS2300 mechanische compressor met een ‘air-to-water’-koelsysteem om zo de hogere temperaturen aan te kunnen.

Het resultaat is uiteraard meer vermogen. In plaats van 620 pk heb je nu ineens 830 pk aan vermogen! Kijk, dat is een lekkere vermogensstijging. Het koppel bedraagt nu 847 Nm, dat was voorheen 580 Nm. Volgens VF Engineering is de supercharger met alle extra componenten vrij eenvoudig te monteren en te verwijderen. Dat is handig, mocht je de R8 weer door willen verkopen. Dan ben je ook blij als volgende eigenaar, wetende dat de motor harder heeft moeten werken, maar dat je er zelf geen profijt meer van hebt.

Dociel

Ook zegt de tuner dat ze er specifiek op hebben gelet dat de auto minimaal net zo dociel als in een reguliere Audi R8. Dus een auto die je gewoon elke dag kunt gebruiken voor tripjes naar de reformsupermarkt, evangelische boekwinkel of katholieke geitenfokvereniging, om met Harrie Jekkers te spreken. Als laatste belooft VF Engineering dat de tuning bijzonder betrouwbaar is. Dus je hoeft je geen zorgen te maken over de betrouwbaarheid.

Nu rijden er ook R8’s (en technisch identieke) Gallardo’s en Huracàns met twin turbo-setup en meer dan 1.000 pk, dus op zich is 830 pk dan nog vrij mild. Als het nog iets milder mag, er is ook een VF Engineering supercharger-kit voor de Audi R8 die slechts 800 pk levert. Die is er vanaf 31.995 doller.

Je kan de kit op een Performance, RWS of standaard R8 schroeven, dat maakt allemaal niet uit. In dit geval hebben ze de meest perfecte Audi R8 gebouwd: een groene met HRE-velgen een niet al te subtiele spoiler. Helemaal af, dus.