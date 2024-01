Volkswagen Touareg 2024 – test en video

Chique, ingetogen en oh zo fijn: de Volkswagen Touareg in de test van deze week.

Hoewel de Touareg in Nederland relatief gezien een zeldzaamheid is, wist Volkswagen er wereldwijd al meer dan 1,1 miljoen te verkopen. Zo slecht is dat toch nog niet. De eerste generatie werd destijds samen met de Audi Q7 en Porsche Cayenne ontwikkeld. Van die eerste generatie Touareg (vanaf 2002) kwamen destijds gave versies zoals de V10 TDI en de W12 met 450 pk. In 2010 volgde generatie twee en in 2018 de derde generatie.

Facelift Touareg

Nog steeds deelt de Touareg het MLB Evo-platform met concerngenoten zoals de Q7, Q8, de Cayenne, de Urus en de Bentayga. In dit rijtje is de Volkswagen Touareg de meest bescheiden en understated keuze, wat voor een bepaalde klantengroep een groot voordeel is.

De facelift is, zoals wel vaker niet al te ingrijpend. Kont en front krijgen nieuwe bumpers en de verlichting kreeg nieuwe LED’s. De nieuwe koplampen worden nu verbonden door een smalle LED-strip en achteraan wordt het Volkswagen-logo tegenwoordig verlicht.

De nieuwe Matrix HD koplampverlichting hebben per unit 19.216 micro-LED’s. Daarmee kan de Touareg nog preciezer bepaalde LED’s uitschakelen, waardoor tegemoetkomend verkeer bij grootlicht niet wordt verblind. In combinatie met Night Vision, wat de Volkswagen Touareg uit de test ook had, kunnen de LED-koplampenen ook kort personen en dieren uitlichten.

Miniem gewijzigd interieur

De wijzigingen beperken zich tot wat sofware en de geupgrade USB-poorten. De USB-C-poorten hebben een laadcapaciteit van 45 Watt, drie keer zoveel als voorheen. Gebleven is de fraaie Innovision Cockpit (30,5 cm) die naadloos overgaat in het scherm (38,1”) van het Discover Pro Max infotainmentsysteem. Het scherm is licht gebogen en staat ook nog naar de bestuurder toegedraaid, net alsof je in een BMW uit de jaren tachtig zit.

Alleen nog maar PHEV’s voor Nederland

In de Nederlandse glastuinbouw wordt CO2 de kassen ingeblazen om plantjes te laten groeien, maar bij een auto wordt de CO2-uitstoot nogal zwaar belast. Daarom kunnen we in Nederland alleen nog maar kiezen uit de twee plug-in hybride versies van de Touareg.

Beiden Touareg PHEV’s maken gebruiken van een drie liter grote V6 met een enkele turbo. De verbrandingsmotor levert 340 pk en 450 Nm en wordt gecomplementeerd door een 136 pk (100 kW) sterke elektromotor. Het systeemvermogen is een gezonde 381 pk en het gecombineerd koppel is 600 Nm. Ondanks het forse wagengewicht van 2.5 ton is de Touareg snel genoeg. De aandrijflijn is redelijk bij de les (zolang je de Touareg niet in de EV-modus zet) en de V6 klinkt lekker premium. Voor de sprint naar de 100 heeft de Touareg slechts 5,9 seconde nodig.

Het accupakket is helaas wel klein (naar huidige maatstaven). De elektromotor haalt zijn vermogen uit de onder de koffervloer geplaatste accu die bruto 17,9 kWh groot is (14,3 kWh netto). De WLTP-range is 51 km, praktisch gezien haal je 30-35km. De meeste concurrenten halen bijna het dubbele.

Andere motoren

De andere motorvariant die in Nederland leverbaar wordt is de door Volkswagen R ontwikkelde Touareg R eHybrid. Dat is ook een plug-in hybride, maar dan met 340 kW/462 pk en een maximumkoppel van 700 Nm. Voor de Belgische lezers is het prettig om te weten, dat daar ook nog de befaamde V6 TDI leverbaar blijft. De 3.0 V6 TDI is er in twee smaken: met 231 pk/ 500 Nm of met 286 pk/ 600 Nm.

In de rest van de wereld kan er ook nog worden gekozen uit de 3.0 V6 TSI 340pk/ 450 Nm, maar die wordt door ons belastingstelsel uit de markt geprijsd.

De pakezel

Ooit trok een eerste generatie Touareg een 155 ton zware Boeing 747 over de landingsbaan, maar zo gek maakt VW het nu niet meer. Wel heeft de Touareg een uniek hoog trekgewicht van 3.500 kg, ideaal voor de marktkoopman, paardenmeisje of -jongen.

Ook grappig is dat Volkswagen expliciet aandacht vestigt op het rijden met een dakkoffer. Wanneer een dakkoffer is gemonteerd, detecteren sensoren dat en wordt het gedrag van de rijhulpsystemen aangepast, rekening houdend met het extra gewicht op het dak.

Lekker comfortabel

Laten we eens eerlijk wezen naar elkaar. Niemand koopt dit soort auto’s om er een rondetijd mee te zetten op Zandvoort, Zolder of de Nurburgring. Niet dat ik ermee wil suggereren dat de Touareg als een krant rijdt, verre van zelfs. Wel is het zo dat het véél belangrijker is dat een grote SUV als de Touareg de inzittenden verwent. En dat is exact wat de Touareg doet: de bestuurder geniet van de soepele V6 en elektromotor combinatie, de achttraps automaat en de vierwielsturing.

Alle inzittenden genieten van de adaptieve luchtvering, actieve rolcompensatie en de heerlijke stoelen. Om te zeggen dat het is alsof er een engeltje in je oor piest gaat wat ver, maar het audiosysteem klinkt gewoon prima.

Prijs en conclusie

Volkswagen rekent €89.990 voor de Elegance, de R kost €10.000 meer. Een upgrade naar R is onnodig, maar toch gaan de meeste klanten vermoedelijk wel voor de sportiever ogende R.

De VW Touareg uit de test had vrijwel alle opties inclusief trekhaak en Nightvision. Toch komt de Touareg dan niet boven de 110k uit. Het is veel geld, maar ook erg veel auto. In een vreemde manier is de Touareg een goede deal en at the end of the day een erg fijn rijdende auto.