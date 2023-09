Welke gekke kleurtjes voor je BMW M3 Touring kies jij?

Op de IAA vonden we ook nog drie stuks BMW M3 Touring, wat natuurlijk eigenlijk geen nieuws is. Toch springen ze in het oog, letterlijk en figuurlijk.

Toen de IAA in Frankfurt (de laatste keer in 2019 waar Autoblog bij was) werd gehouden, was het een groot autofeestje. Merken die drie zalen hadden afgehuurd voor al hun primeurs, zalen vol met automerken met kneiterhard nieuws en dus vooral heel erg veel auto’s. Nu de IAA in München officieel meer een mobiliteitsbeurs is, moeten autofabrikanten het toneel delen met zo veel meer. Automotive organisaties, leveranciers, technologie-ontwikkelaars en zelfs tuners die ons doen terugdenken aan Essen 2022.

BMW M3 Touring met kleuren

Tenminste, het drietal BMW M3 Tourings dat Zettl meebracht naar de IAA doet erg Essen-esque aan. De drie BMW’s zijn een project van Zettl, een interieurboer voor auto’s, JP Performance, een tuner, en Hubauer, een BMW-onderdelenleverancier. Allemaal leuk en aardig, maar het is vooral het resultaat dat opvalt. Letterlijk.

Neem de eerste van de drie, waarschijnlijk de meest opvallende. Het exterieur is namelijk Individual Mint Green, wat al lekker opvalt. Het interieur biedt een keihard contrast dankzij paarse bekleding! En dan niet alleen een contrastkleur in de stoelen, nee, vrijwel alles is paars, tot het dakhemeltje aan toe. Heftig, dat vooral. Op een bizarre manier werkt het wel, maar echt alleen als je van extreem houdt. Een set velgen en de subtiele frontlip en grille van Vorsteiner maakt het plaatje af.

Qua exterieur geldt hetzelfde voor deze zwarte, al werd hier voor andere velgen gekozen. Deze BMW M3 Touring lijkt een beetje een soort Kinder Surprise-ei te zijn. Van buiten is ‘ie namelijk eigenlijk perfect, lekker duister en ingetogen. Het interieur is tennisbalkleurig. Wederom een knalhard contrast. Dit keer wordt er wel een iets donkerdere tweede kleur aan toegevoegd dankzij grijze gedeeltes in de stoelen en op het stuur.

De derde BMW M3 Touring is bijna fraai. Het donkerblauwe exterieur met een soort bronskleurige velgen staat de Touring goed. Het interieur is ook een mix aan bonte kleuren, maar met een donker thema. De felle kleuren geven dus echt een fraai accent. Tof!

Op maat

Leuk dat Zettl een paar bijzondere interieurs voor deze BMW M3 Tourings heeft gemaakt, maar hun idee is eigenlijk dat alles op maat gemaakt is. Zo stonden bovenstaande losse stoelen ook op de stand om aan te tonen dat je het zo gek niet kan verzinnen. Zou jij één van de drie Tourings doen, of heb je zelf een toffe kleurstelling in gedachten?