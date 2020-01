Nieuwe Audi A3: releasedatum genoemd

Het kan ook eigenlijk niet anders.

VAG had last van een vrij bejaarde set auto’s in het C-segment, daar waar de merken relatief gezien hun meest populaire modellen hebben. Gelukkig pakt het hele concern uit in deze periode. De nieuwe Volkswagen Golf (rijtest) beet het spits af, waardoor het gros van de verrassingen verdwenen voor de technisch grotendeels gelijke Skoda Octavia. Deel drie vonden we afgelopen dinsdag toen SEAT de eveneens technisch overeenkomende Leon presenteerde.

Er is echter nog één auto die vernieuwd moet worden. Eentje die wellicht nog wel eens de belangrijkste is. In ieder geval de auto die het nu al het langst volhoudt. De Audi A3. We hebben al een keer de verwachtingen geschetst, maar nu is er ook een datum bekend. Nog niks bevestigd, maar het klinkt plausibel.

Motor1.com zegt aan de hand van een ‘betrouwbare bron’ de datum 3 maart te hebben ontvangen. Daarmee krijgen we de A3 te zien op 3/3. Pak de agenda er maar bij, of wellicht onthoudt je het. Vandaag is drie.

Om even beknopt terug te komen op wat we al weten over de A3: de initiële release omvat de Sportback, de driedeurs keert niet terug en de Limousine komt later. Het motorenaanbod zal overeenkomen met de Golf, Octavia en Leon. Het platform is dan ook hetzelfde MQB-platform als zijn broeders van andere moeder. Een schets van hoe hij eruit ziet wordt gegeven door Kolesa.ru, bovenstaande Instagram-post van CocheSpias bevestigt dit min of meer.