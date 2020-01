Hyundai Kona Electric nu sneller op je oprit

Wachten vindt niemand leuk.

Als het gaat om elektrische auto’s aan de man krijgen, zijn er verschillende aanpakken. Je moet overtuigend zijn dat het de toekomst is, maar het moet natuurlijk bereikbaar zijn voor het grote publiek. Dat lijkt zo makkelijk, maar zelfs de goedkoopste elektrische auto’s zijn duur. Auto’s als de Tesla Model 3 en Hyundai Kona Electric lijken voor nu een goede balans te bieden. Goedkoop zijn ze niet, maar in landen waar subsidies gelden, bijvoorbeeld Nederland, zijn ze voordelig. En je koopt nog relatief veel auto voor je geld. Geen denderende kwaliteit en afwerking, maar wel alles wat je hartje begeert.

De Model 3 blijkt de populairste en Hyundai heeft dan ook last van een nadeel. De wachttijden van de Kona Electric (rijtest) zijn lang, want de vraag is groot en de Kona’s rollen alleen van de band in Ulsan, Zuid-Korea. Afgelopen jaar zijn er mensen geweest die meer dan een half jaar, soms driekwart jaar hebben moeten wachten op hun Kona. In Nederland extra nadelig, want de bijtellingstarieven – waarmee dergelijke auto’s interessant zijn – veranderen sneller dan dat je ‘Hyundai Kona Electric 64 kWh’ kunt zeggen. Daar valt winst te behalen.

Hyundai heeft een oplossing. De Kona wordt vanaf nu ook in elkaar geschroefd in hun fabriek in Nošovice, Tsjechië. Hyundai spreekt zelf van een levertijd die bij deze verkort is tot de zomer van 2020. In april wordt het proces speciaal voor ons nóg sneller gemaakt, want Nederland heeft een extra lading aangevraagd bij de Tsjechische fabriek.

Wel wil Hyundai nog even meegeven dat de IONIQ Electric direct uit voorraad leverbaar is, voor als elektrisch rijden met een minder goede actieradius ook werkt voor je. Maar ook de Kona kan dus sneller zijn klanten bereiken. Toch fijn, al is het met de veranderende bijtellingsregels wellicht al te laat voor de ‘volwaardige’ versie. De instapper dan maar?