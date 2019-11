Officieel: de nieuwe Skoda Octavia, inclusief Combi!

Na de Golf is hier de volgende middenklasser van VAG die aan vernieuwing toe is.

Volg de Skoda-rijder. Dat was een grappige slogan, maar de Skoda-rijder is volgens het standaardimago van het Tsjechische merk slim bezig. Het is Volkswagen-techniek, maar dan in een meestal iets ruimere auto. En ook nog goedkoper! Al is dat laatste niet altijd meer een argument. Dat soort ‘slimme’ auto’s leveren wel vaak in op inspirerend design en veel sjeu. En qua betrouwbaarheid lijkt de lijn ook niet louter meer te stijgen.

Goed, een term wat we wel kunnen gebruiken voor de onthulling van vanavond is ‘voorspelbaar’. De nieuwe Skoda Octavia is namelijk hier en laten we even beginnen met stating the obvious: het is de vorige Octavia met een modern Skoda-neusje. Het is zo’n auto waarbij je je moet afvragen of het erg is. Het design is voor de meeste mensen namelijk perfect: herkenbaar Skoda, maar heeft geen kekke designdingetjes wat de auto een gevalletje ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’ is. Zoals de dubbele koplampen van de vorige bijvoorbeeld. Dat was vrij gek.

Nee, dat vinden we niet bij de nieuwe Octavia. Een paar dingen die ons opvallend aan het uiterlijk zijn wat Superb-achtige trekjes. Dat is niet erg, maar onderscheid tussen de twee wordt zo moeilijker. In harde cijfers gaat de Octavia erop vooruit ten opzichte van zijn voorganger: 22 mm langer (4.689 mm) en 15 mm breder (1.829 mm) voor zowel de Combi als de Hatchback. De wielbasis is 2.686 mm. De Octavia Hatchback is daarom wederom de auto met de ruimste achterbank in zijn klasse: de Combi is met zijn 640 liter bagageruimte ook wederom de ruimste in zijn segment. Verder bij het exterieur: ook LED-matrix koplampen zijn nu beschikbaar, samen met LED-achterlichten met dynamische knipperlichten.

In het interieur zien we een eveneens herkenbare cockpit met een groot nieuw touchscreen, een systeem vergelijkbaar met de nieuwe Golf. Hij meet 10 inch en is ontworpen om zo min mogelijk fysieke knoppen in het dashboard te verwerken. Wat verder opvalt is het tweespaaks stuurwiel, wat doet denken aan de Mercedes S-Klasse. Dit is optioneel: er is ook de keuze voor een ‘regulier’ exemplaar met drie spaken. Ook gekleurde sfeerverlichting is nu optioneel beschikbaar op de Octavia.

Qua luxe krijg je betere stoelen met stoelventilatie en stoelverwarming, samen met een Head-up Display. Keyless Entry is standaard en voor het eerst bij de Octavia: een elektronische handrem. Ook zit er een breed scala aan elektronische hulpmiddeltjes op: lane keep assist, adaptive cruise control, city braking, je kent ze wel. En net zoals de Golf wordt een grote, onhandige DSG-hendel vervangen door een kleine ‘992-esque’ hendel.

Motorisch is de keuze in eerste instantie uit een lekker assortiment. Instappen doe je met een 1.0 TSI met zesbak (110 pk). Daarboven zitten de 1.5 TSI (150 pk) en een 2.0 TSI (190 pk). Die laatste is enkel leverbaar met een DSG, én vierwielaandrijving! Dieselen doe je enkel met een 2.0 TDI die je kunt krijgen met 116, 150 en 200 pk. Ook daar kun je opteren voor een zesbak of DSG, en voor- of vierwielaandrijving. Ook een 1.5 G-TEC op aardgas (CNG) is leverbaar, dat is een TSI met 130 pk. Nieuw voor de Octavia: Mild Hybrids. Deze heten e-TEC en worden enkel gekoppeld aan de zeventraps DSG. Je kunt de MHEV krijgen met 110 en 150 pk. En ten slotte leent de Octavia de aandrijving van de nieuwe Golf eHybrid met een 204 pk sterke 1.4 TSI iV. Dit is een plug-in hybride.

Het is een mooie mijlpaal bij Skoda, het is in 2019 precies 60 jaar geleden dat de eerste Octavia verkocht werd. In die tijd heeft de auto altijd succesvol de middenklasse bediend. De Octavia staat op het punt dit de komende jaren weer met verve vol te houden. Niet verrassend, wel nodig.