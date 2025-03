Nieuwe Audi A6 kan toch wel heel fraai (en duur) zijn

Als je de nieuwe Audi A6 Avant op smaak maakt, is het best wel een hele fraaie estate. Mag ook wel voor dat geld…

Als je een iets te grote fan bent van de Audi A6 (en ik geef toe, dat ben ik), is de onthulling van een nieuw model altijd spannend. Historisch gezien is de A6 namelijk altijd een fraai model geweest. Of het nou de evolutie is van de Audi 100 is voor de C4, de bijzondere rondingen zijn van de C5, de no-nonsense en tijdloze aanpak is van de C6 of de pure schoonheid is van de C7: je hebt vast wel een favoriet. Of je bent enorm fan van de C8, wat cru gezegd een C7 met meer frutsels is. Wij oordelen niet.

Audi A6 ‘C9’

Dat moment van iets nieuws, dat is nu. Ook al zou het model eerst A7 gaan heten, net als dat de nieuwe A4 nu A5 heet, gaat Audi toch terug naar de A6. Fijn en duidelijk, met veel bombarie een nieuwe koers inzetten en dan met één model daarvan profiteren. Enfin, de nieuwe A6. En dat was even een shock. Het is weer eens iets heel anders, maar of het echt mooi is? Daar heb je uiteraard een mening over, maar wij vinden het altijd verstandig om die mening nog niet op de muur te graffiti’en totdat je de auto in het echt hebt gezien. Of op zijn minst even Audi’s PR- dan wel designteam en hun vooraf geselecteerde configuratie even buiten beschouwing laat en zelf aan de slag kan.

Audi A6 Configurator

Gelukkig, want een paar dagen na de onthulling die jullie al van collega Machiel voorgeschoteld kregen, is de configurator voor de nieuwe Audi A6 hier. En ik kan natuurlijk niet voor de menigte spreken, maar mijn schok is alweer gematigd. Sterker nog, ik maak ‘m gewoon: het is best een fraaie bak.

Basis

We nemen het hele riedeltje even door. Om mee te beginnen: wat koop je voor 69.990 euro, de vanafprijs van de Audi A6 Avant? Iets als bovenstaand. 17 inch velgen, geen LED Matrix-kermis in de koplampen en allerlei andere zaken niet. Tsja, de besparing moet ergens vandaan komen. De voorlopige motorkeuze voor deze ‘Pro Line’ bestaat uit één keuze: de 2.0 TFSI MHEV met 204 pk, voorwielaandrijving en de S-Tronic zevenbak. Goed nieuws: dat is ook de topmotor. Slecht nieuws: niet voor lang en dat deze uitvoering al 70 ruggen kost met een kale A6 als gevolg schept geen hoopvolle precedent.

To S-Line or not to S-Line

Even wat meer hokjes aanvinken, dus. We kleden de Audi A6 even een beetje aan in de configurator en dan valt direct iets op. Het nogal wilde design van de lanceerspecificatie kan ietsje gematigd worden als je de S-Line niet kiest. Dit was ook al zo bij de Audi A6 C8. Je bent dan vooral qua design wat beperkt in je keuzes (zo kan je bijvoorbeeld geen 21 inch velgen kiezen en is 20 inch de grootste maat), maar verder mag je vrijwel alles wat op een S-Line kan ook gewoon kiezen. Inclusief optioneel ‘optiekpakket zwart’. Sterker nog: kies je niet de S-Line, dan mag je voor je stoelen een fraai bruin leer selecteren. Smøllen!

We verwachten dat S-Line (of tegenwoordig ‘S Edition’) toch wel populair blijkt en met een donkere kleur kan het net. Je krijgt dan dus grotere velgen als optie, wat op zich wel lekker staat. En als je geen zwart interieur wil, is er een witte optie. Oké, vooruit dan.

Kleur!!!!

Qua kleur is er goed nieuws en slecht nieuws. Slecht nieuws: het standaard kleurenpalet is een beetje hetzelfde als een maatpak uitzoeken voor een vergadering over jaarcijfers. Arkonawit als standaardkleur voor 0 euro en voor 1.474,99 euro mag je kiezen uit de metallic kleuren Mythoszwart, Gletsjerwit, Floretzilver, Firmamentblauw (zo donker dat het bijna zwart lijkt) en Middernachtgroen (zo donker dat het bijna zwart lijkt).

Avocadogroen Sepangblauw Misanorood Vegasgeel Nogaroblauw Eikengroen Shirazrood Ipanemabruin Signal Green (Porsche)

Goed nieuws: er is een werkelijk waar enorm voorgeselecteerd assortiment Exclusive-kleuren voor de Audi A6, allemaal te selecteren in de configurator. Je hebt de keuze uit acht unilakken, 24 metallic lakken, 15 pareleffect lakken en twee ‘kristaleffect’ kleuren. Er zitten een hoop favorieten tussen voor de betere Audi-kleurenfanaten. Nogaroblauw van de RS2, Misanorood van de RS4 B5, Sepangblauw, Goodwoodgroen, Merlijnpaars (die je eerder zag op de foto’s van de samengestelde S-Line), om een paar te noemen. En alle kleuren van de regenboog, bij wijze van spreken! Geel, oranje, knalrood, donkerrood, knalgroen: het mag allemaal. De kleuren kosten allemaal hetzelfde: 7.120 euro. En dat is wel echt heel veel geld.

Duur, duurder, duurst

De configurator heeft namelijk nog een nadeel: het laat zien hoe veel Audi achter betaalmuren verstopt, ook bij de nieuwe A6. Houd even in je achterhoofd dat de basisprijs van een nieuwe A6 dus ongeveer 70.000 euro is. S-Line maakt daar al direct bijna 80.000 van. Zoals gezegd is een Exclusive-kleurtje nog eens 7.000 euro. De duurste 21 inch velgen? 4.120 euro. Optiekpakket zwart is 1.280 euro, een Tech-pakket samen met een MMI-pakket is goed voor bijna 8.000 euro. Dat panoramadak met ‘smart glass’ zoals in een Taycan? Gaaf, maar wel 3.295 euro. En dan de kicker: wil je naast je S-Line pakket met S-Line stoelen ook daadwerkelijke ‘kuip’-stoelen die echt passen bij dat sportieve karakter? 6.560 euro, en dan mag je ze alleen in het zwart kiezen. Kleine opties als een trekhaak van 1.745 euro, rode remklauwen voor 565 piek, een carbon sierdeel voor 715 euro, akoestisch- en warmtewerend glas voor bij elkaar 1.300 euro: het tikt wel aan zo.

Je komt vervolgens uit op een zeer complete Audi A6 Avant van, houd je vast, 121.928 euro. Da’s inderdaad bijna 52.000 euro bovenop het standaard recept en dan heb je niet eens een sterkere of grotere motor. Kijk, auto’s worden echt verschrikkelijk duur. Maar zo veel geld voor de niet hybride- of EV-versie is wel heftig. Kijken hoe jouw ideale Audi A6 eruit ziet kan via de configurator op de website van Audi.