Gevoelsmatig zie je ze overal. En dat blijkt ondersteund te worden door de verkoopcijfers. De BMW X1 PHEV is een belachelijk succes.

Onlangs stuurde ik ons aller @willemelken-2 nog een berichtje over de huidige BMW X1. Je ziet ze opeens overal! Zelfs bij de politie. Soms is zoiets gedreven door een enthousiaste dealer in de buurt en/of buurmannen (m/v/i) die elkaar aansteken. Maar in dit geval, is het vermoedelijk een Europa-breed fenomeen. Uit cijfers van JATO Dynamics, blijkt namelijk dat de BMW X1 en met name de PHEV, een belachelijk succes is.

BMW lijkt goede strategie te volgen (op korte termijn)

BMW gaat voor zo lang als het duurt nog steeds lekker op de strategie om in dezelfde auto, zowel verbrandingsmotoren, hybride- als volledig elektrische aandrijflijnen aan te bieden. Waar VAG en Mercedes de grootste moeite hebben om (financieel) overeind te blijven, gaat BMW relatief gezien als een speer. Het is alleen een beetje de vraag of het ook zo blijft, of dat de rekening in München later gepresenteerd wordt. Bijvoorbeeld als de Audi A6 e-tron de verkopen van de BMW 5-Serie vermorzelt.

X1 verkooptopper

Enfin, voor het zo ver is, gaat ook de X1 als de brandweer over de toonbank. Het is het best verkopende model van BMW in Europa, met 7.690 verkochte units in augustus. Dat is 11 procent meer dan in augustus 2023. De PHEV variant boekte zelfs een plus van 33 procent. Daarmee is het de best verkochte PHEV in Europa. En dat in een algemene markt die onder druk staat. Er werden 21 procent minder plug-in hybrides verkocht dan in augustus 2023.

EV’s op hun gat

Omdat er zoveel EV’s worden verkocht? Nou nee, want de markt voor EV’s dipte zelfs met 36 procent. Ook BMW voelt daar de pijn, met een min van 21 procent voor de iX1 en een min van 8 procent voor de i4 jaar op jaar. Niet zo erg als de algemene neergang van de markt dus, maar alsnog geen goed nieuws.

Dikke BMW

In deze grillige markt vaart BMW dus wel bij hun strategie om op meerdere paarden te wedden. Slim gedaan van Zipse en kornuiten…vooralsnog. Heb jij ook een extra dikke BMW X1? Laat het weten, in de comments!