Nieuwe Audi RS5 heeft 50 procent meer cilinders als Mercedes C63

De nieuwe Audi RS5 komt eraan en de boksbeugel maakt niet de fout die Mercedes maakte met de C63.

Mercedes heeft met de C63 AMG een mooie case study gemaakt in ‘hoe schiet ik mezelf in de voet om te virtue signallen‘. De C63 had zijn eigen niche voor zich uitgekerfd in het automobiele landschap. Iets waar alle fabrikanten op hopen, maar wat de meeste niet bereiken met hun modellen. Met zijn blubberdikke V8 in een relatief compacte sedan, was de snelste C een soort Duitse premium musclecar geworden. Waar eerdere modellen meestal in de schaduw stonden van de M3, stond de C63 naast het icoon van BMW. Het was niet hetzelfde, maar wel ook leuk en de moeite waard.

Helaas werd de ruige W204 C63 al ietsje minder ruig toen de W205 kwam. Maar nog altijd had die wel zo’n bonkende V8 in het vooronder. De opvolger is echter een mispeer van jewelste. Het aantal cilinders, ging door de helft. Elektropower moet dat vervolgens oplossen, maar slaagt daar niet in. De beleving van de motor is weg en de auto is loeizwaar, waar het chassis de nodige moeite mee heeft. Er kan niet verbloemd worden dat je uiteindelijk toch in een heftig opgepompte vierpitter rijdt die 2.100 kilo moet meetorsen. Tegelijkertijd is de puur elektrische range op een of andere manier alsnog bedroevend klein…Wat waren zij denkende?

Natuurlijk ontkomen concurrenten BMW en Audi ook niet aan ‘groen doen’. Hoewel men bij BMW nog even vol probeert te houden, zo lijkt het. De nieuwe M3 op benzine, wordt in tegenstelling tot de M5, geen PHEV. Er komt naast de benzine-M3 echter wel ook een volledig elektrische M3. Dit geeft te denken of de merken in de toekomst niet gewoon ‘normale’ dikke modellen gaan maken voor markten als de VS en de zandbak, waar fun weer/nog mag.

Bij Audi komt er binnenkort een nieuwe RS5. Dat gaat (helaas) wél een PHEV worden, net als de Merc dus. Maar er is ook goed nieuws: het wordt geen vierpittert. De D-segmenter krijgt opnieuw een geblazen V6 onder kap. Nu dus met enige ondersteuning van elektriciteit. Specs zijn zowel qua pk’s als gewicht nog niet bekend. Maar er valt straks dus meer dan ooit wat te kiezen in het opper-D-segment. Waarvan akte. Doe ons alvast maar die M3 op dinosap. Of is dat te makkelijk?