Ruim 20 politieauto’s afgebrand in München, burgemeester verdenkt extreem links

Een ravage in München: 23 politieauto’s zijn afgebrand na een aanslag. De burgemeester verdenkt extreem links.

De wereld brandt en vannacht was dat ook letterlijk het geval in München. Op het terrein van de politie in Allach-Untermenzing gingen 23 politievoertuigen in vlammen op. Afgaande op de plaatjes, betreffen het allemaal Volkswagen busjes. De vuurzee is het gevolg van brandstichting. Ook een gebouw naast het terrein en een centrum voor politiehonden werd beschadigd.

Burgemeester Dieter Reiter (zelf sociaaldemocraat) reageert als een wesp gestoken op het incident. Hij noemt het een aanval op de democratie. Zonder keihard bewijs aan te dragen, claimt hij dat er aanwijzingen zijn dat de vuurbal van links kwam. Tsja, vroeger zouden die nog gezellig de Duitse herders in het hondencentrum vrij hebben gelaten en kon je nog een beetje waardering opbrengen voor hun idealisme. Dezer dagen maken ze alles kapot met hun blauwe haar.

Op het moment van de aanval geen mensen noch honden aanwezig, doch of de pyromanen dat netjes had uitegezocht of niet, staat er nergens bij. München wordt al tien jaar geteisterd door dit soort aanvallen, vandaar ook de verdenking naar links extremisme. Er is er al enige tijd een taskforce om een en ander keihard aan te pakken. Maar dus nog zonder het gewenste resultaat. De politie werkt samen met de inlichtingendienst in het onderzoek naar de brand. Waarvan akte.