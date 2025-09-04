Koop deze dikke ex-politieauto op Marktplaats

Weer eens wat anders dan een Touran of een B-Klasse!
Als er een ex-politieauto opduikt op Marktplaats, dan is dat meestal een Volkswagen Touran, een Mercedes B-Klasse of een Audi A6. Daar rijdt de politie immers massaal in rond. Een politieauto die je een stuk minder vaak tegenkomt is de Toyota Land Cruiser. Deze wordt vooral ingezet in de kuststreken.
Zo’n oerdegelijke Land Cruiser is natuurlijk een uitstekende keuze voor de politie, al gaat het af te toe mis. We hebben al twee keer geschreven over een politie-Land Cruiser van de politie die te water raakte, één keer op het strand en één keer in een sloot. Maar dat was gelukkig niet dit exemplaar op Marktplaats.
Het betreft een viercilinder diesel met 177 pk en 450 Nm. Dat was de instapper, maar met deze versie heb je ook al genoeg koppel. Voor gewone stervelingen was de vanafprijs 82 mille, maar de overheid hoeft zelf natuurlijk geen belastingen te betalen. Dat scheelt.
Een rondje Googelen leert ons dat deze auto dienst heeft gedaan als politieauto op Vlieland. De Land Cruiser dateert uit 2015 en kan nog wel even mee. Er staat namelijk nog maar 112.142 kilometer op de klok. Op Vlieland is nu eenmaal lastig om veel kilometers te maken. We weten trouwens niet hoeveel kilometers nu echt van de politie zijn, want de auto is inmiddels anderhalf jaar in particuliere handen.
Voor deze 10 jaar oude Land Cruiser moet je nog wel een fors bedrag betalen. De verkoper op Marktplaats wil er €34.500 voor hebben. Dat is niet mals, maar voor vergelijkbare Land Cruisers worden ook zulke bedragen gevraagd.
Reacties
MrSkyline zegt
Nou je weet in iedergeval zeker dat de helft van het onderstel is weggeroest. Toyotas zijn degelijk, maar in de buurt van zout water roest iedere auto, je kan er van uit gaan dat dit ding veel op het strand is geweest.
potver7 zegt
Jumping to conclusions, anyone?
Kijk, voordat je zo’n opmerking plaatst is het altijd handig om even te kijken of de verkoper daar iets over meldt. Soms is dat namelijk zo. De verkoper van deze auto is heel kort en bondig, hij prijst de auto met drie zinnen aan. En ééntje daarvan luidt: “Recent is de gehele onderkant roestvrij gemaakt en opnieuw in de coating gezet.”
MrSkyline zegt
Met andere woorden, de overduidelijke roestplekken zijn weggepoetst en verstopt onder een coating, je hebt dus geen idee hoe de auto er aan toe is. Maar als jij een autohandelaar op zijn woord wilt geloven dan moet je dat vooral doen :’)
kniesoor zegt
Als het een ex-politiewagen moet zijn, liever de G Modell 911 Targa van m’n buurman, die is toch net wat dikker. Figuurlijk gesproken dan.
potver7 zegt
Buurmans gras is altijd groener, hè? ;)
kniesoor zegt
Een waarheid als een (grasetende) koei ! 🙂
Elucky zegt
How can I make this about my buurman
bietje zegt
Vergelijkbare Landcruisers.
Ik denk dat het merendeel van de Landcruisers ‘rustige’ snelweg kilometers heeft gemaakt. Dit exemplaar zal gezien de manier waarop deze is ingezet zeer waarschijnlijk wèl behoorlijk wat zand, zout water en zoute lucht (niet alleen de onderkant) gezien hebben.
Doe mij dan maar zo’n snelwegridder ipv een Cruiser die ‘echt gebruikt is waarvoor hij bedoeld is 🥴’… klinkt leuk, maar die wil je niet hebben 😂