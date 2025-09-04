Koop deze dikke ex-politieauto op Marktplaats

Weer eens wat anders dan een Touran of een B-Klasse!

Als er een ex-politieauto opduikt op Marktplaats, dan is dat meestal een Volkswagen Touran, een Mercedes B-Klasse of een Audi A6. Daar rijdt de politie immers massaal in rond. Een politieauto die je een stuk minder vaak tegenkomt is de Toyota Land Cruiser. Deze wordt vooral ingezet in de kuststreken.

Zo’n oerdegelijke Land Cruiser is natuurlijk een uitstekende keuze voor de politie, al gaat het af te toe mis. We hebben al twee keer geschreven over een politie-Land Cruiser van de politie die te water raakte, één keer op het strand en één keer in een sloot. Maar dat was gelukkig niet dit exemplaar op Marktplaats.

Het betreft een viercilinder diesel met 177 pk en 450 Nm. Dat was de instapper, maar met deze versie heb je ook al genoeg koppel. Voor gewone stervelingen was de vanafprijs 82 mille, maar de overheid hoeft zelf natuurlijk geen belastingen te betalen. Dat scheelt.

Een rondje Googelen leert ons dat deze auto dienst heeft gedaan als politieauto op Vlieland. De Land Cruiser dateert uit 2015 en kan nog wel even mee. Er staat namelijk nog maar 112.142 kilometer op de klok. Op Vlieland is nu eenmaal lastig om veel kilometers te maken. We weten trouwens niet hoeveel kilometers nu echt van de politie zijn, want de auto is inmiddels anderhalf jaar in particuliere handen.

Foto: Politie Basisteam Ommelanden Midden

Voor deze 10 jaar oude Land Cruiser moet je nog wel een fors bedrag betalen. De verkoper op Marktplaats wil er €34.500 voor hebben. Dat is niet mals, maar voor vergelijkbare Land Cruisers worden ook zulke bedragen gevraagd.