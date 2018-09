Nieuwe Audi’s voor dat andere FC Bayern München

Er was niet veel keuze als het ging om de auto.

Het is geen geheim dat Audi fan is van het sponsoren van diverse sporten. Zo rijden de spelers van voetbalclub FC Barcelona in Audi’s en ook spelers van voetbalclubs Real Madrid en FC Bayern München hebben een auto van het merk uit Ingolstadt als zakelijk vervoer.

FC Bayern München is echter niet alleen een voetbalteam. Er is een basketball ploeg met dezelfde naam. Ook deze club heeft Audi als sponsor en de basketballers mochten recent nieuw vervoer uitkiezen voor het aankomende seizoen. Of nou ja, kiezen, keuze was er eigenlijk niet. De basketballers hebben niet dezelfde luxe in vergelijking met het gelijknamige voetbalteam.

De spelers krijgen namelijk allemaal dezelfde auto in dezelfde kleur. Het gaat hier om een rode Audi A4 Avant. Spelers en trainers konden de nieuwe auto ophalen op het vliegveld van München. Onderdeel van het ophaalprogramma was een workshop bij het Audi Training Center. De basketballers reden onder meer over een offroad parcours met de nieuwe Audi Q3. Daarnaast gingen de spelers met diverse Audi cabrio’s rijden over een circuit. “Het was een leuke dag”, aldus de basketballers in koor tegenover de PR machine.