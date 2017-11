Dit zijn de nieuwe Audi’s van FC Barcelona

Toch fijn, zo'n Duitse sponsor.

Kerst is nog enkele weken van ons verwijderd, maar bij FC Barcelona is het vroegtijdig feest. Alhoewel, hun aartsrivalen van Real Madrid waren hen een weekje voor en kozen bijna massaal de Audi Q7. Hebben ze daar aan de kust profijt gehad van de frisse zeelucht en weten ze het bijna pijnlijke cliché te doorbreken, of zijn ze net als de Madrilenen nog altijd even onorigineel?

Het antwoord is een vrij simpele ‘ja’, op het tweede gedeelte van de vraag. Van de in totaal 25 uitverkorenen koos bijna de helft voor de stapels dikke SUV. Met in totaal 12 gekozen Q7’s zijn het er nog altijd 2 minder dan er bij Real Madrid de voorkeur kregen, maar weinig kunnen we het absoluut niet noemen. Net als bij Los Blancos bevonden er zich bij Barcelona een klein groepje voetballers dat voor een lichte variatie van de SUV ging. Zo koos Andrés Iniesta als enige voor een glanzende witte SQ7 TDI, terwijl zowel de trainer als nieuwkomer Paulinho voor een Q7 e-tron kozen.

Wederom kent ook dit team maar een enkeling die de kleinere SQ5 TFSI uitzocht. Keeper Marc-André ter Stegen ging voor een Mythos zwart exemplaar. Spannender wordt het in de voorhoede van het elftal, waar we zien dat sterspelers Luis Suárez en Lionel Messi beide voor een gloednieuwe RS6 gingen. Aan de andere kant hadden zij, net als het overgrote deel van de club, al een Q7 voor hun huis staan.

Naast al deze logische keuzes, zien we dat de RS3 Sportback ook buitengewoon goed in de smaak valt. In totaal gingen er maar liefst 5 spelers met deze hot hatch vandoor. Tenslotte lieten Aleix Vidal en Sergio Busquets deze kans niet schieten en gingen ze regelrecht voor de beste optie: een Audi R8.

Naderhand werden de voetballers nog in een R8 LMS getrokken voor een rondje over het Circuit de Barcelona.

De volledige lijst bekijk je hieronder.

Marc-André ter Stegen – Audi SQ5 TFSI

Nélson Semedo – Audi Q7

Gerard Piqué – Audi RS 6 Avant performance

Ivan Rakitić – Audi Q7

Sergio Busquets – Audi R8 Coupé V10 plus

Denis Suárez – Audi Q7

Arda Turan – Audi Q7

Andrés Iniesta – Audi SQ7 TDI

Luis Suárez – Audi RS 6 Avant performance

Lionel Messi – Audi RS 6 Avant performance

Ousmane Dembélé – Audi RS3 Sportback

Rafinha – Audi Q7

Jasper Cillessen – Audi Q7

Javier Mascherano – Audi A7 Sportback

Paulinho – Audi Q7 e-tron quattro

Gerard Deulofeu – Audi Q5

Paco Alcácer – Audi RS3 Sportback

Jordi Alba – Audi Q7

Lucas Digne – Audi RS3 Sportback

Sergi Roberto – Audi RS3 Sportback

André Gomes – Audi Q7

Aleix Vidal – Audi R8 Spyder V10

Samuel Umtiti – Audi RS3 Sportback

Thomas Vermaelen – Audi Q7

Ernesto Valverde – Audi Q7 e-tron quattro