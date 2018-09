Dit is het nieuwste trackday wapen van vandaag

Geen comfort? Check. Platte banden? Check. Hoog prijskaartje? Reken maar!

Een tijdje geleden maakten wij dit artikel over het restomodden. Toen leek het te gaan om een trend. Het is inmiddels veilig te stellen dat de Restomod-beweging aan zal houden. Wat is restomodden? Simpel:

1. Men neme een een oude auto

2. Deze wordt verbeterd op voornamelijk technische aspecten

3. Er een godsvermogen voor gevraagd

4. Iedereen op het internet wordt er verliefd op

De nieuwste toevoeging is het Amerikaanse ‘Mil Spec’. Qua idee en uitwerking zou je ze het beste kunnen vergelijken met ICON. De favoriete auto van Mil Spec? De Hummer H1. Je zou verwachten dat ze voornamelijk Hummers aanpakken en hiervan nóg brutere terreinwagens maken en dat klopt ook. Dat behoort zeker tot de mogelijkheden. In dit geval is Mil Spec van de gebaande paden afgeweken. Dat is een slechte woordkeuze, want met hun nieuwste project hebben ze eigenlijk precies het tegenovergestelde gedaan.

Het resultaat is namelijk de auto die je op deze foto’s kunt zien. Het betreft een een Hummer H1, maar niet zoals we hem kunnen uit films zoals The Rock of Three Kings. De basis is een vierdeurs pickup met open kap. Het onderstel is zwaar aangepast met compleet andere dempers en veren. Ook is de geometrie totaal anders. De auto is met bijna 18 centimeter verlaagd. Om de gigantische velgen liggen Pirelli P Zero banden achter die velgen kun je de opgewaardeerde remmen met zes zuigers aanschouwen.

De motor is eveneens flink onder handen genomen. Dat mag ook wel, want de Hummer H1 is episch langzaam. De 6.6 liter grote DuraMax V8 levert een vermogen van 800 pk. Het koppel is zo mogelijk indrukwekkender: 1.500! Nee, niet Newtonmeters, maar pound feet. In Europa noemen wij dat 2.034 Nm!!! Wat de auto gaat kosten is nog niet bekend. In principe is de auto bedoeld als promotiestunt (wat gelukt is!). Eerst worden er 12 terreinversies gebouwd, maar als iemand genoeg dollars meeneemt wil Mil Spec het zeker voor je overwegen.