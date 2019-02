Nieuwe auto van de zaak voor het Korps Mariniers

Wat zou deze doen in de private lease?

Het wagenpark van Defensie is vernieuwd, al is de kans klein dat je dit nieuwe voertuig tegen het lijf gaat lopen. Waar je naar kijkt is de nieuwe DMV Anaconda 4×4, waar DMV staat voor Dutch Military Vehicles. De auto is onderdeel van een aanbesteding vanuit Defensie voor het Korps Mariniers op Nederlandse Antillen. De auto’s gaan dus vooral Caribisch zand happen.

De Anaconda’s zijn aangeschaft ter vervanging van de Mercedes G280 CDI’s. Het Korps Mariniers op Curaçao had 40 exemplaren van de G-klasse tot de beschikking, maar met de nieuwe aanbesteding is gekozen voor Iveco en niet voor Mercedes-Benz. Er werd onder meer gekeken naar de doeleinden van de voertuigen en daaruit concludeerde Defensie dat de bepantserde G-klasse overgekwalificeerd was.

Hoe bruut de Anaconda’s ook ogen. Ze zullen vooral ingezet worden voor humanitaire hulpverlening. Een belangrijke kwaliteit van de auto is dat de 4×4 veel water kan meenemen. Mocht er toch poep in de ventilator komen, dan is er altijd nog het aanwezige 12.7mm-machinegeweer (.50) op het dak van de DMV.

De Anaconda is in de basis een Iveco Daily 4×4. De auto wordt geleverd in vier varianten (commando, patrouille, general support en les-variant). Het 3.900 kilo wegende apparaat heeft een 180 pk diesel, gekoppeld aan een 8-traps automaat. Het Korps Mariniers krijgt 46 exemplaren van dit nieuwe voertuig. Eind januari werden de eerste 36 stuks geleverd op het tropische eiland.