Doorsta de apocalypse met het ultieme off-road motorhome

Maak de beslissing, en snel een beetje.

Met een akelige Siberische kou op komst is het de hoogste tijd om je goed voor te bereiden. Er is immers wetenschappelijk aangetoond dat de kans relatief groot is dat er misschien wel een hedendaagse ijstijd op komst is. Om jezelf een weg te banen door dit tragische gebeuren, heb je een bolide nodig die je tot het bittere eind zal vergezellen. Laat ik die nu net gevonden hebben.

Het gigantische gevaarte is in de basis een Iveco 8017. Door de jaren zijn er genoeg dingen aan kapot gegaan, maar vrijwel alles is goed onderhouden om de auto in topstaat te houden. Na 127.000 afgelegde kilometers zijn o.a. de koppeling, turbo, injectoren, brandstofpomp versnellingsbak en de assen bijgepunt of zelfs volledig vervangen. De cabine van het voertuig is twee jaar geleden nog volledig herzien.

Hij is misschien niet zo ruim als de vunzige moeder aller motorhomes, er is genoeg plek voor de meest essentiële spullen. Zo heeft de Iveco twee gasfornuizen, een hoge druk watersysteem van 120 liter, een koelkast, een badkamer (met toilet), genoeg meubilair en, uiteraard, een bed.

Interessanter is het feit dat het ding dusdanig hoog op zijn poten staat dat je letterlijk en figuurlijk over alles heen kunt rijden. Of je je nu op onverhard, rotsachtig of modderig terrein bevindt, met behulp van de portaalassen en mechanisch activeerbare vierwielaandrijving kun je praktisch overal komen. Wanneer je beseft dat het ding op één tank 1.200 km ver rijdt en de huidige eigenaar zijn Yamaha 660 R gewoon achterop de gigant laat staan, is er al helemaal geen plek waar je niet kunt geraken.

Voor 45.000 onderhandelbare euro’s kan ‘ie van jou zijn.