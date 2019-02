Mercedes-AMG kondigt afscheid S65 met V12 aan

Bloemen en bonbons.

Wees dankbaar. Dankbaar dat we de twaalfcilinder in vlaggenschepen van modellen hebben mogen meemaken. Sommige lezers onder ons zullen zelfs de opkomst van de twaalfcilinder hebben meegemaakt. Aan alles komt een einde en in een wereld waar plastic tasjes uit den boze zijn is geen plaats meer voor een dikke vette V12 of W12.

U krijgt straks de kans om nog één keer naar de dealer te rennen om een Mercedes-AMG S65 te kopen. Nog één keer snuiven aan een gloednieuwe S-klasse met de 6.0-liter V12 biturbo onder de kap, luisterend naar de klanken van een complexe motor wanneer deze wordt gestart. Mercedes heeft namelijk het afscheid van de S65 aangekondigd en in Genève presenteert het merk de Mercedes-AMG S65 Final Edition. Natuurlijk is er nog de S600 en de Maybach-modellen, maar ook voor deze varianten gaat het doek uiteindelijk vallen. In elk geval met een twaalfpitter.

De huidige S-klasse zal de laatste zijn met een biturbo V12 in het vooronder. De Duitsers hebben nog niet bekendgemaakt wat men krijgt bij de speciale Final Edition ten opzichte van een reguliere S65, maar daar krijgen we in Genève ongetwijfeld een antwoord op. We zullen een bloemetje leggen op de stand van Mercedes in Genève in maart. Naast de dood van de V12 S65, staat nog een model voor de laatste keer te shinen op de beursvloer. De Mercedes SLC gaat namelijk ook verdwijnen.