Nieuwe auto van Rico Verhoeven staat binnen 3 maanden al op Marktplaats

Is Rico zo snel uitgekeken op zijn nieuwe aanwinst…?

Rico Verhoeven wisselt vaker van auto dan de gemiddelde Nederlander van schoenen. Zo liet hij in oktober weer trots zijn nieuwste aanwinst zien op Instagram. We zijn nu drie maanden verder en de auto staat alweer op Marktplaats. Wat is hier het verhaal?

Eerst even over de auto: het betreft een Range Rover P550e die niet geheel standaard is. Rico verbouwt zijn auto’s net zo graag als zijn tegenstanders, dus de Range Rover is voorzien van een Urban Automotive-bodykit.

Rico Verhoeven-sausje

De auto is uitgevoerd in Carpathian Grey. Dat is niet zo’n spannende kleur, dus om de boel nog wat op te leuken zijn er goudkleurige accenten. De Range Rover is verder overgoten met een speciaal ‘Rico Verhoeven’-sausje. Op de portieren en de kofferklep staat een RV13-logootje. Daarbij verwijst het getal 13 naar het aantal jaar dat Rico wereldkampioen is.

Motorisch is de auto niet aangepast, maar dat was ook helemaal niet nodig. De Range Rover P550e heeft standaard – you guessed it – 550 pk en 800 Nm aan koppel. Het enige wat je te kort komt in een standaard P550e is misschien aandacht. Maar dat probleem is dus opgelost.

Waarom nu alweer te koop?

Dan nu de vraag: waarom staat de auto zo snel al op Marktplaats? Dat kunnen we verklappen. De onthulling van Rico’s ‘nieuwe’ auto was vooral een marketingstunt van Roobol. Eerder nam Rico Verhoeven ook al een Lamborghini Urus RV12 Edition in ontvangst en die stond eveneens binnen no-time te koop. Overigens staat de auto wel op naam van een particulier, dus het lijkt erop dat de auto daadwerkelijk op naam van Rico Verhoeven is gezet.

De nieuwe eigenaar kan dus zeggen dat de auto van Rico Verhoeven is geweest. Toch leuk. Je moet wel flink in de buidel tasten voor deze unieke Range Rover: er wordt op Marktplaats €249.900 voor gevraagd. Dat is zo’n 60 mille meer dan de nieuwprijs van deze auto, terwijl er al 24.500 kilometer op de teller staat.