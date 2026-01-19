Vochtig frunkje legt Tesla Model Y plat

Nieuw op de Tesla faalkaart

Je koopt een Tesla natuurlijk om in te rijden, niet om in te zwemmen. Toch melden steeds meer Model Y-eigenaren dat hun auto dat laatste uitlokt. De Muskmobielen stoppen helemaal met werken door een simpel probleem: vocht in de frunk. De plek waar je normaal gesproken alleen een laadkabel, boodschappentas of vergeten stinkende gymtas verwacht, geen zwembad.

Slechte afdichting

Op verschillende fora en social media melden eigenaren dat er water of condens te vinden is onder de frunk-klep, vooral na regen of koude nachten. Soms gaat het om een daadwerkelijk zichtbare plas, soms om een aantal vochtige plekken rond de afdichtingen. In andere gevallen lijkt er in principe niets aan de hand, totdat de auto ineens meldt dat de frunk openstaat terwijl deze gewoon keurig dicht zit.

De meest gehoorde verklaring: “de afdichting sluit niet altijd perfect af”. Op zich zou dat geen wereldramp moeten zijn, ware het niet dat er in de buurt van de frunk ook sensoren en elektronica zitten die niet zozeer fan zijn van een vochtige omgeving. Water en elektronica blijven nu eenmaal een klassieke vijandencombo, ook in 2026.

Frunk open, auto open

De meest voorkomende klacht is dus de ‘frunk open’-melding. Sommige bestuurders kunnen hun auto daardoor niet op slot doen of krijgen irritante waarschuwingen op het scherm die blijven terugkomen.

De meest vervelende klacht daarentegen is dat de auto zichzelf kan trakteren op een soort paniekaanval waarbij de EV niet harder gaat dan 25 km/u, en na stilstand er volledig mee kapt. Dat is in je woonwijk natuurlijk geen mega probleem, maar als je met 150 km/u over de Autobahn aan het knallen bent kan dit toch in een zeer vervelende situatie veranderen.

In veel gevallen blijkt de boosdoener een sensor die niet helemaal lekker meer functioneert. Vocht wordt daarbij regelmatig genoemd als mogelijke oorzaak, al heeft Tesla zelf nog geen officieel bericht uitgebracht dat specifiek wijst op een structureel probleem met water in de frunk van de Model Y.

Gewoon pech of een serieus probleem?

Belangrijk om hier even bij te vermelden: dit lijkt vooralsnog geen universeel Model Y-probleem. Er rijden honderdduizenden exemplaren waarbij dit soort problemen niet gemeld worden. Toch zijn er genoeg meldingen om het geen simpel incidentje te noemen.

Is er een oplossing?

Wie met dit natte probleem te maken krijgt, doet er goed aan om de Tesla Service te laten meekijken. In sommige gevallen wordt de afdichting vervangen, in andere gevallen de sensor of het sluitmechanisme. De oplossingen zorgen er niet altijd voor dat het probleem volledig verdwijnt. Bij vlagen blijft het een terugkerend avontuur.

Is het een ramp? Nee dat niet. Is het onhandig? Zeker weten. En is het typisch zo’n modern probleem dat je twintig jaar geleden niet had omdat auto’s toen geen frunks en sensoren op elke vierkante centimeter hadden? Absoluut.

Dus, welkom in de toekomst. Neem een handdoek mee.