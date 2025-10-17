Rico Verhoeven neemt nieuwe auto in ontvangst!

Rico Verhoeven gaat voor een ”carbonkanon”.
Naast mensen verbouwen en bijrolletjes spelen heeft Rico Verhoeven nog een hobby: auto’s. De 36-jarige Brabander had al eens een 720S en een Aventador in zijn bezit, maar tegenwoordig zoekt hij het wat comfortabeler op. Hij reed een tijdje in een Lamborghini Urus. Volgens de wereldkampioen rijdt de Lambo ”als een kanon”, maar is hij niet comfortabel genoeg. De Lambo-stoelen zitten zo ruk dat Verhoeven een extra kussentje op zijn stoel legde voor zijn rug.
Dat kan natuurlijk echt niet meer als je de status van Verhoeven hebt bereikt. En dus is het alweer tijd voor een upgrade. Of zoals hij het zelf samenvat op Instagram: ”Try to go bigger and better every time”. Het opnieuw proberen doet Verhoeven wederom met een Range Rover die is getuned met Urban Automotive-spulletjes. De uitvoering krijgt de naam ‘RV13’.
De nieuwe Range Rover van Rico Verhoeven
De nieuwe auto van Rico Verhoeven is een Range Rover van de vijfde generatie (L460). Urban noemt de bodykit ‘Widetrack’. Voor het configureren heeft de bokser de Nederlandse dealer Roobol carte blanche gegeven. Verhoeven gaf nog wel wat zaken mee die hij mooi vindt, maar de autoverkoper mocht het harde werk doen.
De dealer heeft gekozen voor een overdaad aan koolstofvezel en zwart metallic. De accenten hebben een erg bijzondere kleur. Het is een zijdeglanzende witgouden metallickleur die van Porsche komt. Het Duitse merk noemt de kleur ‘Porsche Exclusive Champagne Gold’. Deze tint werd exclusief gebruikt op de Porsche 911 Targa 4S Exclusive Design Edition. Daar stond er toevallig eentje van in de showroom. De dealer vond het een mooie tint voor op de RaRo. Geen slechte keuze.
De wielen zijn ook nog een verhaal apart. Het is een setje Urban UV-7 in satijnzwart. Elders vinden we een los setje van deze 24-inch wielen en wordt er ruim € 18.000 voor gevraagd. Oef. Wat de rest van de auto heeft gekost, is niet bekend, maar zo heb je toch al een beetje een idee. Veel plezier ervan, Rico!
Reacties
cdlop01 zegt
Waarom toch weer zwart……???? Weggegooid geld imo, te smaakgevoelig.
erik911 zegt
Batmobile
MaartenD zegt
Dikke bak
mjpamsterdam zegt
Haha, en dan die letters op de motorkap !
mashell zegt
Een eerbetoon aan de Hongaarse goulash president Victor Urban…
DeWitteCondor zegt
Ik vind het wel jammer dat als je zo’n club een pot geld geeft om er iets bespoke van te maken dat er altijd ongeveer hetzelfde uitrolt: zwart, ordinair, carbon, spoilertjes en grote velgen. En op naar de volgende. Soms denk ik dat ze lekker de poen in ontvangst nemen, 10 minuten iets verzinnen, onderdelen bestellen en op naar de kroeg. Gaat nergens over.
Bas Leesberg zegt
Hij had er inderdaad net zo goed mee naar Manhart kunnen gaan.
kniesoor zegt
Je zou bijna denken, dat Verhoeven verwacht op afzienbare termijn het loodje te gaan leggen en dat-ie daarom alvast een wagen voor z’n uitvaart heeft gekocht. Wat een 13-in-een-dozijn fantasieloze graf uitvoering van wat zo’n mooie kar zou kunnen zijn. Enfin, zijn geld, zijn keuze. Maar begrijpen doe ik ‘m niet.
martinus.tussengas zegt
Deelt Rico nou mee aan de dealer van maak het maar wereldkundig? Ik zou dat helemaal niet fijn vinden.
machielvdd zegt
Rico heeft gewoon een samenwerking met Roobol, is ook regelmatig in hun social filmpjes te zien
allesmetturbo zegt
Lelijke rijdende badkuip
mashell zegt
Waarom zou je het configureren van jouw auto aan een verkoper overlaten? Zo’n verkoper denkt alleen maar aan marge, dus dan krijg je veel aanplak frutsels.
stgp zegt
Misschien omdat de dealer de auto (voor een groot gedeelte) betaalt?
Daniel zegt
Alle die zielige kritieken….een pak slaag voor een ieder… is wat jullie van hem verdienen…kijken of je nog zo’n grote mond hebt.
ferMinem zegt
Iedereen weet toch dat Rico, nauwelijks of niks hiervoor betaald dit is sponseren deed hij ook voor Land Rover in Breda maakt verder niet uit ik zou het ook doen. Dat gezegd hebbende zwart met goud niet heel origineel auto zelf zal prima rijden.
speedy1123 zegt
Toen ik de eerste foto bovenaan zag dacht ik dat Rico een Renault 5 e-Tech Evolution had gekocht.