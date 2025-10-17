Rico Verhoeven neemt nieuwe auto in ontvangst!

Rico Verhoeven gaat voor een ”carbonkanon”.

Naast mensen verbouwen en bijrolletjes spelen heeft Rico Verhoeven nog een hobby: auto’s. De 36-jarige Brabander had al eens een 720S en een Aventador in zijn bezit, maar tegenwoordig zoekt hij het wat comfortabeler op. Hij reed een tijdje in een Lamborghini Urus. Volgens de wereldkampioen rijdt de Lambo ”als een kanon”, maar is hij niet comfortabel genoeg. De Lambo-stoelen zitten zo ruk dat Verhoeven een extra kussentje op zijn stoel legde voor zijn rug.

Dat kan natuurlijk echt niet meer als je de status van Verhoeven hebt bereikt. En dus is het alweer tijd voor een upgrade. Of zoals hij het zelf samenvat op Instagram: ”Try to go bigger and better every time”. Het opnieuw proberen doet Verhoeven wederom met een Range Rover die is getuned met Urban Automotive-spulletjes. De uitvoering krijgt de naam ‘RV13’.

De nieuwe Range Rover van Rico Verhoeven

De nieuwe auto van Rico Verhoeven is een Range Rover van de vijfde generatie (L460). Urban noemt de bodykit ‘Widetrack’. Voor het configureren heeft de bokser de Nederlandse dealer Roobol carte blanche gegeven. Verhoeven gaf nog wel wat zaken mee die hij mooi vindt, maar de autoverkoper mocht het harde werk doen.

De dealer heeft gekozen voor een overdaad aan koolstofvezel en zwart metallic. De accenten hebben een erg bijzondere kleur. Het is een zijdeglanzende witgouden metallickleur die van Porsche komt. Het Duitse merk noemt de kleur ‘Porsche Exclusive Champagne Gold’. Deze tint werd exclusief gebruikt op de Porsche 911 Targa 4S Exclusive Design Edition. Daar stond er toevallig eentje van in de showroom. De dealer vond het een mooie tint voor op de RaRo. Geen slechte keuze.

De wielen zijn ook nog een verhaal apart. Het is een setje Urban UV-7 in satijnzwart. Elders vinden we een los setje van deze 24-inch wielen en wordt er ruim € 18.000 voor gevraagd. Oef. Wat de rest van de auto heeft gekost, is niet bekend, maar zo heb je toch al een beetje een idee. Veel plezier ervan, Rico!