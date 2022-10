Koop de Rolls-Royce van Freddie Mercury en help daarmee Oekraïne

Dat lees je goed. Je kunt de Rolls-Royce van de overleden superster Freddie Mercury kopen én je helpt er ook nog eens Oekraïne mee.

Ondergetekende is al sinds jaar en dag een groot fan van Queen en alles wat met die band te maken heeft. Aan de muur hangt een kopie van de ‘Red Special’, de zelfgebouwde gitaar van Brian May en af en toe wordt die aangesloten op de ‘Deacy Amp’, ontworpen door bassist John Deacon.

In een vitrinekastje staat een oude All Star schoen, waar op de zijkant de handtekening van Roger Taylor opstaat en in datzelfde kastje bevinden zich nog meer Queen memorabilia, zoals een replica van de microfoon + standaard van Freddie. Daarom werd ik ook zo enthousiast toen ik zag wat RM Sotheby’s binnenkort gaat veilen…

Koop de Rolls-Royce van Freddy Mercury

De titel verraadde het al, je kunt binnenkort de eigenaar worden van de Rolls-Royce Silver Shadow van niemand minder dan Freddie Mercury, de in 1991 overleden legende die de leadzang van Queen op zich nam. Een auto die hij kocht in 1979 en waarin hij reed tot zijn dood 12 jaar later.

Of eigenlijk, hij reed er niet zelf in. Freddie had namelijk geen rijbewijs. Hij zat naar alle waarschijnlijkheid op de linkerkant van de achterbank terwijl hij door Londen werd gereden. Naar Wembley bijvoorbeeld, op 13 juli 1985, alvorens het beste liveconcert ooit te geven… En oh ja, dat zeg ik niet, dat ís echt zo.

De Rolls waar de beste man dus zo graag achterin zat, komt op 5 november aanstaande te koop. Inclusief foto’s en facturen die het eigendom van de legende bevestigen. En de opbrengst gaat naar het oosten van Europa…

Opbrengst Rolls gaat naar Oekraïne

Inderdaad, de opbrengst van dit stukje automobiele muziekgeschiedenis wordt geschonken aan Superhumans of Ukraine. Dat is een organisatie die geld inzamelt voor de bouw van een nieuw ziekenhuis in Lviv, in het westen van Oekraïne. Dus als je een beetje handig bent met de belastingaangifte, zou je het aankoopbedrag misschien nog wel eens kunnen aftrekken.

En om hoeveel geld dat gaat, is vanzelfsprekend nog niet bekend, de veiling is nog niet geweest. Maar een klein aanknopingspunt is misschien dat de zus van Freddie de auto in 2013 verkocht voor een bedrag van net geen 89.000 euro.

Ik ga nu de vrouw lief aankijken en hopen dat ik een bod mag uitbrengen. Die auto staat toch énig naast de originele concertposter van Queen at Knebsworth in 1986?

Nou dan!