Volkswagen heeft geen haast met de hete ID.3

De knoop is nog niet helemaal doorgehakt, toch lijkt de kans op een hete ID.3 steeds groter te worden. Al heeft Volkswagen geen haast met het uitbrengen ervan.

Het is misschien wel de belangrijkste auto voor Volkswagen in jaren: de ID.3. Uiteindelijk moet deze elektrische hatchback immers het stokje over gaan nemen van de Golf. Voor het zover is, moeten die eerste ID.3’s echter nog worden geleverd. Dat staat op de planning voor september. Maar achter de schermen is Volkswagen natuurlijk alweer aan het denken over de vervolgstappen.

Want denk je aan een Volkswagen Golf, dan is de kans vrij groot dat je aan GTI, of zelfs R denkt. En als de ID.3 straks de nieuwe Golf wordt, is het ook geen gekke gedachte dat we straks een ID.3 GTI of R gaan zien. Volgens Autocar is dit dan ook iets waar Volkswagen serieus over nadenkt en zelfs bijna een knoop over aan het doorhakken is.

Er zijn echter nog wat twijfels. Zo zegt R&D-eindbaas Frank Welsch dat Volkswagen niet zeker weet of de markt er wel klaar voor is. Maar mochten ze het inderdaad gaan doen, dan lijkt Welsch inmiddels wel een vrij goed idee te hebben van hoe zo’n hete ID.3 eruit zou moeten zien. Volkswagen denkt namelijk aan twee labels voor hete elektrische auto’s. GTX voor de vierwielaangedreven versies, R voor de achterwielaangedreven varianten.

Een ID.3 GTX krijgen we waarschijnlijk niet. Althans, niet met de huidige ID.3. De hatchback zou wel met vierwielaandrijving kunnen werken, ‘maar het is niet waarschijnlijk dat de eerste generatie dit krijgt’. A-ha. Die R-variant zou echter nog wel kunnen. Volgens Autocar zou deze versie ruim 300 pk moeten krijgen, zo’n 100 meer dan wat de heetste ID.3 vooralsnog biedt.

In het geval dat Volkswagen groen licht geeft voor deze hete ID.3, dan moeten we er nog wel een tijdje op wachten. Volgens Autocar-bronnen staat de ID.3 R nu gepland voor 2024. Dat is nog aardig ver weg, maar dan weet je tenminste zeker dat ze de software in orde hebben.