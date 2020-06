Franse president Macron zegt NEE tegen 110 km/u

Waar we het in Nederland inmiddels rustiger aan moeten doen, wil Macron niks weten van 110 km/u op de Franse snelwegen.

Voor mensen die veel op de Nederlandse snelwegen te vinden zijn, blijft 16 maart een donkere dag. Sindsdien mogen we op alle snelwegen in Nederland niet harder dan 100 km/u. Tenzij het ’s avonds of ’s nachts is. Dan mag het soms wel. De reden daarvoor is bekend: stikstof. Het idee was dat de snelheidsverlaging betekende dat de bouwmannen (m/v) van Nederland weer aan de slag mochten.

In Frankrijk speelde een soortgelijke discussie. Niet per se vanwege stikstof, maar vanwege het milieu in het algemeen. Ook daar moest de maximumsnelheid het ontgelden. Een Franse commissie kwam met een heel pakket aan maatregelen die de klimaatcrisis zouden kunnen redden, een daarvan was het verlagen van de maximumsnelheid.

Inmiddels heeft de Franse president Macron de knoop doorgehakt. Bijna alle 149 punten van de Franse commissie neemt hij over. Drie puntjes niet, waaronder de maximumsnelheid. Macron zegt dus nee tegen 110 km/u. Volgens Le Parisien doet hij dit vooral voor de mensen die in kleinere dorpjes en steden wonen. De inwoners die drie kwartier tot een uur in de auto moeten zitten en voor wie de terugval naar 110 km/u flink zou zijn. Om het draagvlak bij deze mensen niet kwijt te raken, neemt hij deze aanbeveling niet over.

Er is wel een kleine maar. Macron geeft namelijk geen definitieve nee, maar zegt dat hij de discussie wil uitstellen. Eerder bleek al dat 70 procent van de Fransen tegen 110 km/u is. Dat hij er voorlopig non tegen zegt, is dus niet heel erg verbazingwekkend.

De 146 punten die hij wél overneemt, worden nu in wetsvoorstellen gegoten en door de Franse politieke molen geloodst. Met de maatregelen wil Macron de uitstoot in het land met per 2030 met 40 procent hebben verminderd. Wat het comité allemaal voorstelde lees je op de Convention Citoyenne pour le Climat-website. Voor buitenlanders lijkt er niet bijzonder veel te veranderen, al wordt er wel gesproken over milieuzones in Franse steden. Misschien iets om in de toekomst in de gaten te houden, dus.

Foto: Ferrari F430 van @SupercarspotterNL via Autojunk.nl.