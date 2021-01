Nieuwe autosponsor PSV, geen Alfa's meer - Autoblog.nl

Nee! PSV en Alfa Romeo zijn geen item meer. Waarschijnlijk toch te veel Duitse invloeden. Er is dus een nieuwe autosponsor voor PSV.

Het is misschien wel de mooiste sponsor die je je kunt wensen. Alfa Romeo. Dat je gewoon een Alfa van de zaak krijgt in combinatie met een sponsordeal. Toegegeven, het merk uit Arese maakt op dit moment weinig verschillende modellen (zeker nu de Giulietta is overleden). Echter, elke dag in een Giulia rijden is geen straf, maar een voorrecht.

Anyway, de sponsordeal van de favoriete club van @jaapiyo is helaas ten einde gekomen. Nu is het de vraag: welk merk mag nu het geluk hebben om Roger Schmidt en zijn team van auto’s te voorzien? Wie wordt de nieuwe autosponsor van de Philips Sport Verein? Het antwoord laat zich al een beetje raden, daar Schmidt als Duitser gecharmeerd is van Duits.

Dat blijkt ook wel uit de spelers Baumgartl, Fein, Unnerstall, Müller, Götze en Max die de eer van Eindhoven hoog moeten houden. Het nieuwe merk dat PSV van spelers gaat voorzien is dan ook BMW. Nu is het niet bon ton om een Alfa Romeo in te ruilen voor een BMW, maar hey: een mens moet wat!

Overigens heeft PSV niet zozeer een sponsordeal met BMW het merk, maar met Driessen Autolease en BMW van Laarhoven. Deze bedrijven uit Eindhoven zullen de komende vier jaar ervoor zorgen dat de technische staf en spelers van PSV er pico bello bij rijden. Wanneer de spelers hun 116i gaan krijgen (en of het ook echt een 116i is), is nog niet bekend.

2018

In 2018 werd Alfa Romeo sponsor van PSV. Een moment zo bijzonder dat @wouter even een kijkje kwam nemen om te zien hoe jonge voetballers ineens volwassen petrolheads werden.

Overigens werden die auto’s ook al door Driessen Autolease geleverd, dus voor PSV verandert er verder weinig. Behalve dan voor @jaapiyo, want zijn lievelingsmerk en favoriete club zijn nu bij elkaar.