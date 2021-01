Route Mobiel ziet het niet meer zitten - Autoblog.nl

Lekker cryptisch, maar ze zijn gestrand bij Route Mobiel.

Soms word je er op pijnlijke wijze aan herinnerd dat je ouder aan het worden bent. De Ferrari F430, Volkswagen Golf V GTI, BMW 1 Serie, Volvo S40, Mercedes-Benz CLS en de Maserati quattroporte werden allemaal in 2004 geïntroduceerd (net als Autoblog, overigens). Dit terwijl de genoemde auto’s niet als enorm belegen overkomen, zijn ze al weer (bijna) 17 jaar oud.

Route Mobiel

Nu we het toch over de Maserati’s hebben, er kwam ook een pechhulpdienst bij, 17 jaar geleden. De naam was Route Mobiel. Het concept: ze reden met gele busjes door het land. Als je lid was en pech met de auto had, kwam er zo’n busje met monteur om je weer op weg te helpen.

Dat klinkt als een enorm bekend concept, daar de ANWB min of meer exact hetzelfde deed (en doet) met de wegenwacht. Route Mobiel was het geesteskind van Michiel Muller, die je ook kan kennen van de Tango budget-tankstations. Oh, en het management van Verstappen kent hem van de Picnic online-supermarkt.

Agressieve campagnes

Met veel bombarie en een aggressieve campagne wisten de uitdagers een behoorlijke voet aan de grond te krijgen. Ze wisten veel leden weg te lokken bij de ANWB, alsmede hun directeur.

Het is nu alleen helaas over en uit voor Route Mobiel. Dat melden de Wegenwacht-uitdagers op hun eigen website. Na een voortvarende start leek het klad erin te komen. In 2006 werd de toko overgenomen door verzekeringsreus Reaal. Het hoogste aantal leden was zo’n 250.000 leden. Dat lijkt veel, maar de ANWB heeft bijna 4.700.000 leden, aldus de, eh, ANWB.

Bestaande Route Mobiel-leden

Nu Route Mobiel stopt, is het niet meer mogelijk lid te worden, uiteraard. Voor de bestaande leden verandert er vooralsnog niet veel. Alle contracten worden gewoon uitgedient. Dus als je lid bent van Route Mobiel en je hebt pech, wordt je nog gewoon geholpen. Echter, wanneer het contract afloopt, kan het logischerwijs niet meer verlengd worden. Mocht je lid zijn van Route Mobiel en met vragen zitten, check dan deze FAQ-pagina even. Wil je geen lidmaatschap op een pechhulpservice, bekijk dan hier alle Suzuki Celerio’s op Marktplaats.