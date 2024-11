Nieuwe baby-Skoda is spotgoedkoop

Maak kennis met de Kylaq, de kleinste én goedkoopste Skoda.

Skoda was altijd een budgetmerk, maar de goedkoopste Skoda (de Fabia) kost op dit moment €23.490. Echt goedkoop is dat nou ook weer niet… Een paar jaar geleden mocht je nog voor de helft van dit bedrag een Citigo uit de showroom rijden.

Kleiner dan een Fabia

Skoda presenteert nu echter een gloednieuw model wat klein en goedkoop is: de Kylaq. Dit is een compacte cross-over die een beetje doet denken aan de Dacia Spring. Met een lengte van net geen 4 meter is de Kylaq iets groter dan een Spring, maar kleiner dan een Fabia.

Spotgoedkoop

Meestal bewaren we de prijs voor het laatst, maar die zullen we meteen maar even noemen. De Kylaq is spotgoedkoop, met een vanafprijs van slechts €8.700. Dat klinkt te mooi om waar te zijn, en dat is het ook. Tenzij je naar India emigreert, want dat is de enige markt waar de auto geleverd wordt.

Platform

De Kylaq staat op een speciale low-budget versie van het MQB platform, genaamd het MQB A0 IN-platform. Op deze basis verschenen eerder de Skoda Kushaq en de Skoda Slavia, eveneens voor de Indiase markt. Deze auto’s – inclusief de nieuwe Kilaq – worden ook allemaal lokaal gebouwd in India.

Motorisch is het natuurlijk gewoon bekende kost: de Skoda Kylaq wordt aangedreven door een 1.0 TSI. En niet eens de minst krachtige versie met 95 pk, maar die met 116 pk. De Kylaq wordt ook gewoon geleverd met zestraps automaat.

Nieuwe designtaal

Qua design is de Kylaq zelfs moderner dan de meeste Europese Skoda’s, want deze auto heeft de gloednieuwe designtaal die debuteerde op de Elroq. Voor een auto van €8.700 ziet ‘ie er gewoon prima uit. En zoals zoveel Skoda’s is dit ook een ruimtewondertje, met een bagageruimte van 446 liter. Dat is zelfs meer dan de Kamiq.

We zouden bijna zeggen: lever die Skoda Kylaq ook maar gewoon in Nederland. Natuurlijk, hij zou wat duurder worden vanwege Europese eisen waaraan voldaan moet worden. Maar al kost ‘ie hier het dubbele, dan zou het nog een van de goedkoopste auto’s zijn. En een gegarandeerd succesnummer.