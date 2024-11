Multivan heeft nu 4WD én dubbel zo veel elektrische range

De Volkswagen Multivan 4Motion is hier.

Onlangs onthulde Volkswagen de nieuwe Transporter T7 op Ford-basis, maar de Multivan T7 was er al een tijdje. Die heeft namelijk een andere basis en staat op een personenwagenplatform (MQB). De Multivan was tot op heden maar in één uitvoering te krijgen: een plug-in hybride met 218 pk.

Er viel dus weinig te kiezen qua aandrijflijnen, maar nu introduceert Volkswagen een nieuwe versie. Dit is eveneens een plug-in hybride, maar dan met vierwielaandrijving, bij Volkswagen beter bekend als 4Motion.

De Multivan 4Motion heeft niet alleen vierwielaandrijving, maar ook een andere aandrijflijn. Dat is een 1.5 TSI gecombineerd met niet één, maar twee elektromotoren, eentje op de vooras en eentje op de achteras. Dit levert in totaal 245 pk op. Het koppel van 350 Nm blijft wel gelijk in vergelijking met de instapversie.

Met dit systeem heeft de Multivan geen permanente vierwielaandrijving, de krachten worden afhankelijk van de omstandigheden over de voor- en achteras verdeeld. In de sportmodus (ja, de Multivan heeft een sportmodus) heb je wel altijd vierwielaandrijving.

De Multivan 4Motion heeft niet alleen meer vermogen, maar ook een grotere 19,7 kWh accu. Waar de normale Multivan maar 50 km volledig elektrische kan rijden (volgens de WLTP), is dat nu 95 km. Ook kan de 4Motion snelladen met 50 kW, waar dat voorheen niet tot de mogelijkheden behoorde.

De vierwielaangedreven Multivan is dus eigenlijk op alle vlakken de betere versie. En Volkswagen is ook de caravanliefhebbers niet vergeten, want naast met de Multivan 4Motion introduceren ze meteen de California 4Motion.

Een prijs is nog niet bekend, maar goedkoop zal Multivan 4Motion niet worden. De instapversie kost namelijk al 60 mille.