Domeinen heeft een knalgele A 45 S in de aanbieding

Zo’n gele A 45 S valt lekker op. Ook bij de belastingdienst.

Nog niet zo heel lang geleden was je helemaal de bom als je 180 pk had in je C-segment hatchback. De pk-wedloop heeft echter ook het hot hatch-segment niet overgeslagen. Er bestaat tegenwoordig zelfs zoiets als een hyper hatch.

De meest extreme hatchback van allemaal staat nu bij Domeinen: de Mercedes-AMG A 45 S. Niet dat de auto zo hardcore is (er zit gewoon een achterbank in), het is vooral het vermogen wat deze auto extreem maakt. Af fabriek 421 pk in een C-segment hatchback is redelijk krankjorum.

Het grappige is dat een standaard A 45 S redelijk ingetogen oogt. Het gaat misschien wat ver om het een sleeper te noemen, maar mensen zullen niet direct denken: ‘hier rijdt een auto met 421 pk’.

De A 45 S kán dus ingetogen zijn, maar dat is dit exemplaar zeker niet. De eigenaar heeft namelijk het Aerodynamica-pakket aangevinkt (á €2.420) en de auto uitgevoerd in ‘zonnegeel’, met gele accenten in het interieur. Zo heb je niet alleen een A 45 die snel is, maar ook eentje die er snel uitziet.

Een beetje fout is het natuurlijk wel, zo’n gele AMG. Net als de vorige eigenaar, want de auto staat niet voor niets bij Domeinen. Hoe de auto daar terecht is gekomen weten we niet, we weten alleen dat de eigenaar waarschijnlijk een Pool was. De auto staat namelijk op Pools kenteken.

De auto dateert uit 2021 en zou net geen 50.000 km op de klok moeten hebben. De foto’s geven geen aanleiding om daaraan te twijfelen. Als je deze A 45 S op de kop wil tikken via Domeinen moet er dus wel rekening mee houden dat je nog rest-bpm moet aftikken. Dat je het even weet.