Dit is de goedkoopste CLA45 AMG Shooting Brake

Hij is lekker betaalbaar, deze goedkoopste CLA45 AMG Shooting Brake

Gisteren hadden we met deze heerlijk fout getunede Golf R een heerlijke doch ietwat smaakgevoelige occasion. Vandaag gaan we daar uiteraard weer in voorzien, in dit geval een Mercedes-Benz CLA45 AMG. Net als de Golf R heeft de CLA45 AMG een nogal fout imago.

Het zijn typisch van die auto’s die knetterende uitlaten krijgen, matte wrapjes, getinte lampje en hele rare wielen. We gaan niet oordelen over de eigenaren, da’s niet netjes, want volgens hun reclasseringsambtenaar doen ze echt hun best.

Zowel bij de Golf R als de Mercedes CLA45 AMG kun je heel gemakkelijk die foute dans ontlopen: kies namelijk voor de stationwagon! In veel gevallen vindt het foute publiek de sedan, hatchback (of coupé) veel cooler, en kiezen ze die. Bij een stationwagon hangt er toch een zweem van Pampers, Olvarit, Maxi Cosi’s en Labradoodles. Dus slaan ze die over.

Goedkoopste CLA45 AMG Shooting Brake

Dat is mooi, want bij de CLA45 AMG kun je namelijk kiezen voor een stationwagon-variant. Deze heet geen Estate, Combi of T-Modell, maar ‘Shooting Brake’.

Nu is in principe die naam complete kolder, want een Shooting Brake is een driedeurs coupe met lang dak en rechte achterzijde. Deze CLA is het tegenovergestelde: vijfdeurs en een lange aflopende achterzijde. Eigenlijk is het gewoon een liftback, maar ja, dat klinkt niet zo sexy.

We gingen op zoek naar de goedkoopste CLA45 AMG Shooting Brake van Nederland en guess what: we hebben ‘m gevonden! Het is dit witte exemplaar geworden.

Een snelle witte stationwagon is iets dat ondergetekende wel kan waarderen. Het is niet de meest smaakvolle configuratie, maar da’s ook niet gek. De persoon die donkerblauw met beige leder mooi vond, kocht wel een Jaguar XE of Alfa Romeo Giulia, geen AMG.

Wat kost dat dan?

Dan even de prijs. Tegenwoordig zijn deze auto’s nieuwe echt waanzinnig prijzig. De huidige CLA35 is iets minder dan een ton en een sterkere CLA45S is meer dan 120 mille. Dat is echt bizar.

De goedkoopste CLA45 AMG Shooting Brake van ons landje (op Marktplaats althans) is een stuk goedkoper: 25.995 euro! Dit exemplaar komt uit 2015 en heeft op zich niet zo heel erg veel gelopen: 163.184 km. Je kan er dus nog een tijdje mee door.

Ondanks dat de auto eruit ziet als een CLA180 diesel met AMG-sportpakketje, zijn dit echt bommetjes eerste klas. De M133-motor is goed voor 360 pk aan vermogen en 450 Nm aan koppel.

Hierdoor kun je in 4,7 seconden naar de 100 km/u knallen en een (uiteraard begrensde) topsnelheid van 250 km/u halen. Tegelijkertijd is het niet een extreme zuipschuit als je normaal rijdt, 1 op 11-12 is prima mogelijk. De ideale tweede auto? Wat ons betreft wel. Interesse? Je kan de advertentie hier bekijken!

