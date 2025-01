Nieuwe Caddy Kombi: voor degenen die de Touran missen

De nieuwe Volkswagen Caddy Kombi is eindelijk hier.

Als je de Volkswagen-dealer binnenloopt en zegt dat je een zevenpersoonsauto wil wordt je verwezen naar de nieuwe Tayron of de ID. Buzz. De Touran is er immers al een tijdje niet meer. De genoemde modellen kosten allebei rond de 50 mille, maar nu is er ook een goedkopere optie.

Volkswagen introduceert eindelijk de nieuwe Caddy Kombi. We zeggen eindelijk, want de normale Caddy van deze generatie is al vier jaar op de markt. Deze staat tegenwoordig op het MQB-platform, dus daarmee kun je de nieuwe Caddy Kombi zien als een echte personenauto.

De Caddy Kombi is er nu ook voor het eerst als hybride. Sterker nog: de enige optie is een plug-in hybride. De cijfers kennen we al van de normale Caddy (en diverse andere modellen): de aandrijflijn is goed voor 150 pk en de elektrische range is een riante 122 kilometer.

Qua motoren valt er dus niks te kiezen, maar er zijn wel twee lengtevarianten. Als je met zeven man op pad wil moet je de langere Maxi-versie hebben. Deze is 21,5 centimeter langer en de zeven zitplaatsen zijn standaard. De bagageruimte groeit van 2.556 liter naar 3.105 liter.

Het prijskaartje is ook meteen bekend: de Caddy Kombi is er vanaf €37.990. Dat is in ieder geval een stuk goedkoper dan de Tayron. De Maxi heeft een meerprijs van €3.100.

De Caddy Kombi is direct samen te stellen op de website van Volkswagen