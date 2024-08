Volkswagen Caddy heeft een stekker met een puike actieradius

De Volkswagen Caddy eHybrid is wel degelijk een interessant busje.

Kijk, laten we wel wezen. De meeste elektrische bedrijfswagens zijn voor veel ondernemers geen reële optie. Ze zijn duur in aanschaf en hebben geen uitmuntende actieradius en/of laadmogelijkheden. Dat is misschien over een jaar of 10 een stuk beter, daar hebben de ondernemers van nu niets aan.

Volkswagen Caddy eHybrid

Het probleem is dat overheden wel drammen op een schoon centrum. Het liefste zien ze (bedrijfs)wagens met een verbrandingsmotor niet in de binnenstad rondtuffen. Dat is toch lastig voorraden aanvullen dan. De oplossing voor nu lijkt een plug-in hybride, want ook deze dingen worden steeds beter.

Volkswagen heeft een eHybrid variant uitgebracht van de Caddy. Daarmee krijgt de compacte bedrijfswagen van de Duitse autofabrikant een stekker. Deze aandrijflijn voegt echt wat toe, want het opgegeven elektrische rijbereik is 122 kilometer WLTP. Kijk, dan kom je nog eens ergens. En als de batterij leeg is kun je op benzine terug tokkelen naar de zaak.

Volkswagen gaat de Caddy eHybrid naast de bestaande TSI- en TDI-modellen verkopen. De hybride combineert een 1.5 TSI met een elektromotor en batterij. Het systeemvermogen bedraagt 150 pk en 350 Nm aan koppel. De accu is 19,7 kWh groot. AC-laden gaat met 11 kW en je kunt zelfs 50 kW snelladen. Not bad.

Over de autobahn raggen is de Caddy eHybrid wat minder goed in. Gelukkig is dat niet zo van toepassing voor Nederlandse ondernemers, met uitzondering van de nachtapothekers. De Caddy eHybrid heeft een topsnelheid van 183 km/u, de Cargo-variant heeft een top van 181 km/u. Hard zat! De hybride heeft standaard een automaat.

Ben je geen ondernemer, heb je een groot gezin en ben je ook op zoek naar een hybride kun je de Caddy eHybrid Maxi overwegen. Met een langere wielbasis kunnen er tot zeven personen mee aan boord van het stekkerbusje.

De Duitse prijzen beginnen bij 37.450 euro netto voor de versie met de gewone wielbasis. De Maxi Caddy Cargo eHybrid begint bij 40.670 euro netto in Duitsland.