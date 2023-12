Voorproefje voor een Volkswagen ID. Buzz California is hier

Voor wie geen zin heeft om te wachten op de echte camperversie van de Volkswagen ID. Buzz is er nu een oplossing.

De bedrijfswagen line-up was erg simpel. Je had de Transporter, de bedrijfswagen. Die kon je ook krijgen met extra banken om zo een personenbus te zijn. Al snel bleek ook dat je met een hefdak een prima campertje kan bouwen. Of je nou een Transporter, Kombi of California koos: de basis was één en dezelfde bus.

Drie modellen

Bij de T1 tot en met T6 bleef dat. De basis is één bus, of je daar nou een Kombi, Transporter, Vanagon, Multivan, Caravelle, Westfalia Joker, California of in de VS Eurovan van maakt. Momenteel zijn er drie(!) verschillende bussen in de omloop.

De ID. Buzz is de volledig elektrische bus die zijn platform (MEB) deelt met vrijwel alle elektrische VAG’s. De Transporter was recent nog in het nieuws, want waar dat nu een zwaar doorontwikkelde T5 uit 2003 is, wordt dat een broer van de nieuwe Ford Transit op een eigen platform. De Multivan is de niet-elektrische personenbus (die er ook enkel als personenbus komt) en zijn MQB-platform deelt met de Golf en soortgelijke auto’s. Het is dan ook die bus waar Volkswagen de hagelnieuwe California camper op baseert.

ID. Camperbuzz?

Dat is ergens best jammer. Dit was de uitgelezen kans om de Volkswagen ID. Buzz een mooie retro-versie van de California te bezorgen. Hefdak, camper-interieur en je bent er eigenlijk wel. Simpel en leuk. Waarom krijgen we die dan niet? Nou, deze komt er waarschijnlijk wel, maar je moet er even geduld voor hebben. Volkswagen is namelijk ermee bezig, maar het hoge wagengewicht van een ID. Buzz als camper wordt een lastige. Toch willen mensen er wel één. Het Nederlandse Outbase Campervans merkte dat.

Outbase ID. Buzz Camper

Die bouwen namelijk nu ook een Volkswagen ID. Buzz als camper. Niet officieel van Volkswagen, maar hij volgt hetzelfde principe. De binnenkant is helemaal op maat gemaakt om zo veel mogelijk dingen in een kleine ruimte te kunnen proppen en de ID. Buzz is voorzien van een hefdak. Zo kun je ook staan in het ding.

Handige dingetjes die ons opvallen: de voorstoelen zijn dezelfde als die je vindt in een reguliere ID. Buzz, maar dan met draaimogelijkheden. Zo kun je makkelijk kiezen tussen voor- en achterbank of een configuratie waar je met zijn vieren of vijven tegenover elkaar kan zitten. De achterbank is volledig op maat gemaakt en kan inklappen om ook het bed te worden. Onder de achterbank zitten opbergvakken, de keuken zit aan de schuifdeurkant en kan naar buiten uitklappen.

Je krijgt spontaan zin in een gezellige vakantie. Dus zal je waarschijnlijk vrij snel zo’n Volkswagen ID. Buzz camper willen bestellen op de website van Outbase. Hoe duur dat is wordt (nog) niet vermeld, maar goedkoop ‘als autootje voor erbij’ wordt waarschijnlijk lastig.

Crossover-alternatief

Volgens Outbase is de ID. Buzz camper dan ook een alleskunner. Je kan hem desgewenst ook gebruiken voor je dagelijkse taken, alsof het een gewone auto is. Wat ook wel klopt. Sterker nog: Outbase zegt zelfs dat zij denken dat dit een nieuw segment moet worden tussen het crossover- en SUV-geweld. Waarom ook niet? Eveneens een hoge zit, meer inzetbare ruimte en dezelfde (lees: geen) offroad-mogelijkheden als een crossover. En dan ook nog eens een camper. Dit wil je toch??1!1