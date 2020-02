Nieuwe Czinger hypercar beleeft debuut op Genève

Maar natuurlijk. Er waren nog niet voldoende hypercars.

Sommige mensen worden en denken: “laten we een hypercarmerk oprichten!” Over het algemeen begint dan een soap van jewelste. Het laat zich kenmerken door technische uitdagingen, veranderende wetgeving en geldschieters die uiteindelijk toch hun keutel intrekken. Oh, en boze klanten die kunnen fluiten naar hun aanbetaling.

Uiteindelijk heeft de bouwer alleen een tabelletje kunnen maken met hoeveel sneller dan een Ferrari zijn creatie wel niet was. Oh ja, en exclusiever. Dat laatste is een beetje net zoiets als de reden dat mijn zus single is. Het is niet vrijwillig exclusief c.q. vrijgezel.

Czinger

Maar in sommige gevallen gaat het wel goed, denk aan Pagani en Koenigsegg bijvoorbeeld. Er komt er nu eentje bij: Czinger Vehicles. Czinger is volgens, eh, Czinger het eerste bedrijf in zijn soort dat nieuwe technologiën toepast voor een revolutionaire hypercar. Maar natuurlijk, we hadden niet anders verwacht. Veel weten we verder niet over Czinger, behalve dat ze bestaan sinds 2019. Ze moeten dus nog even werken aan hun heritage.

Hybride Hypercar

Hun eerste creatie is de ’21C’, een hybride hypercar. De auto maakt gebruik van een elektromotor én een motor die klinkt als een soort V8 met flatplane krukas. Het is niet aardig om te zeggen, maar het ziet eruit en klinkt als een auto die ontsnapt is uit San Andreas. Maar ja, de eerste keer dat we een Pagani Zonda C12 en Koenigsegg CC8S zagen, wisten we ook niet wat moesten denken. Dat is uiteindelijk ook allemaal goedgekomen.

Serieus

Het is natuurlijk lastig inschatten hoe serieus zo’n bedrijf is, dus moeten we even aandachtig kijken naar de afbeeldingen. Qua afwerking, hoeveelheid koolstofvezel en Le Mans-achtige glazen cockpit lijkt het een bonafide hypercar te worden. De afbeeldingen die je nu kunt bekijken, zijn allemaal shots van details van de auto. Verder is er nog vrij weinig bekend over de Amerikaanse creatie. Wél weten we dat de auto zijn debuut zou maken op de Salon van Genève, net als Pagani deed in 1999.

Video Czinger C21