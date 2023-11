Heet! Dit is de Peugeot 208 Rallye

Een geweldige knipoog naar het verleden.

Een hot hatch in het B-segment. Een jaar of 15 geleden nog een gemeengoed. Tegenwoordig kun je ze op één hand tellen. Van de huidige generatie Peugeot 208 nam het Franse merk al niet eens meer de moeite om een GTi uit te brengen. Ontzettend jammer, juist omdat Peugeot zo’n fantastische historie heeft met betrekking tot goed sturende compacte auto’s met een beetje pit.

Peugeot die op eigen houtje de Rallye nieuw leven in blaast met de 208. Dat is een droom die niet gaat uitkomen. Tenzij ze écht de stoute schoenen aantrekken, maar dat zie ik niet gebeuren. Bij Stellantis zijn ze nogal van het rationele tegenwoordig. Gelukkig zijn er nog partijen die dan zelf die handschoen oppakken.

Zoals het Zwitserse Garages Hotz SA. Dit is een Peugeot franchise dealer in Zwitserland. Je kunt het een beetje vergelijken alsof Louwman met een eigen gepeperde variant van de Toyota GR Yaris komt. Om maar een voorbeeld te noemen.

De dealerfranchise in Zwitserland gaat de Peugeot 208 Rallye daadwerkelijk verkopen. Het is dus geen one-off of een Photoshop idee. De oorspronkelijke 205 Rallye bracht leuk autorijden met een betaalbaar prijskaartje. Diezelfde formule heeft de dealer toegepast op de 208 Rallye. De auto kost 24.500 CHF, dat is omgerekend 25.444 euro.

Het is ook mogelijk om de Rallye in de lease te nemen. Voor een constructie van 60 maanden betalen de Zwitsers 250 CHF per maand op basis van 10.000 kilometer per jaar. Dat is omgerekend 259,67 euro. Er zijn ook leaseconstructies op basis van 20.000 kilometer per jaar, 25.000 kilometer of 30.000 kilometer per jaar mogelijk.

Het uiterlijk van de Peugeot 208 Rallye is onmiskenbaar. Liefhebbers zien meteen dat dit een Rallye moet voorstellen. Bekende kenmerken zoals de witte kleur, de witte wielen en de striping van de 205, 306 en 106 Rallye komen terug op de 208.

Het slechte nieuws is dat de Zwitserse dealer niets met de aandrijflijn heeft gedaan. De aanpassingen zijn puur cosmetisch. In de basis is het gewoon 1.2 driecilinder met 100 pk. Niet de meest inspirerende uitvoering om eens lekker mee te sturen.

Een gevalletje beter iets dan niets. Je kunt altijd deze Rallye kopen en het torretje chippen om er toch nog iets van te maken. Een chipboer kan er wel 150 pk en 270 Nm koppel uithalen. Kijk, dat komt al meer in de buurt van Rallye-fun in een moderne auto als de Peugeot 208.