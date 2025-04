Nieuwe Donkervoort krijgt een unieke turbo

De nieuwe Donkervoort belooft toch weer een spectaculaire auto te worden, ook zonder vijfcilinder.

De Donkervoort F22 is gevoelsmatig nog maar net uitgekomen, maar in Lelystad is men alweer bezig met de opvolger. Vorige maand kregen we de eerste details te horen, of eigenlijk vooral de naam. De nieuwe Donkervoort gaat P24 RS heten. De P staat daarbij voor Phébe, het kind van Denis Donkervoort en 24 voor haar geboortejaar.

De grote vraag is: welke motor gaat deze auto krijgen? Donkervoort neemt namelijk na 12 jaar afscheid van de fameuze Audi-vijfcilinder. Uit de naam kunnen we niks afleiden over de motor, maar Donkervoort ligt de sluier nu ietsje verder op.

Welke motor het wordt blijft nog steeds een verrassing, maar het wordt in ieder geval een turbomotor. Het Nederlandse Van der Lee ontwikkelt namelijk speciale turbo’s voor de Donkervoort P24 RS. Dit is niet de eerste de beste partij: zij bouwen ook turbo’s voor de Formule 2 en Le Mans-auto’s en voor straatauto’s van onder meer Porsche, McLaren en Koenigsegg.

Een turbomotor ligt geheel in lijn der verwachting, maar de nieuwe turbo’s zijn van A tot Z ontworpen voor Donkervoort. Ze zijn bijvoorbeeld heel compact en wegen maar 4 kg. Het betreft ook een turbo met kogellagers, wat ervoor zorgt dat de turbo sneller op kan spoelen. Volgens Donkervoort heeft de nieuwe aandrijflijn daarmee de gasrespons van een atmosferisch blok.

Donkervoort onthuld stukje bij beetje meer informatie over de P24 RS. Als het goed is krijgen we de volgende keer te horen welke motor er in komt te liggen. Dat moet haast wel een viercilinder zijn, maar we zijn benieuwd wat Donkervoort precies in petto heeft.