Formule 1 Monza Vrije Training 1: helm lift voor Max

Dit weekeinde gaan we voor het eerst dit seizoen rijden in Italië! Dit gebeurde er in de eerste vrije training van Monza.

De vorige keer dat het hele Formule 1 circus afreisde naar Italië ging de race uiteindelijk niet door omdat heel het noorden van Italië onder water stond. Ook in Monza veel water toen en langs het circuit staan duidelijk minder bomen dan vorig jaar. Dus ook hier veel bomen omgewaaid.

Alfa Romeo

Thuis rijden dus voor Ferrari en Alfa Romeo Racing. Speciale livery voor de race hier in Italië. Met die mooie livery komen de auto’s van Alfa Romeo niet eens aan het einde van de pitsstraat. De auto schieten meteen in anti-stall en worden meteen achterwaarts terug de box in geduwd.

Ferrari haalt de vaan wel en het team zou natuurlijk wel aan de tifosi willen laten zien dat zowel Carlos Sainz als Charles Leclerc hier hoge ogen gaan gooien. In het begin van de eerste vrije training rijden ze op de harde band in ieder geval rond in de top 5.

Harde banden

Ook de Red Bulls op de harde banden voor de eerste rondes. Het eerste rondje rijd Max 0,0033 seconden langzamer dan Oscar Piastri. Mooi getal voor Verstappen. Daarna rijdt hij de snelste ronde en nestelt hij zich bovenin. Ook Perez doet het vooralsnog goed. Is de auto toch ook een beetje fijn voor Checo.

Na een half uur konden ook eindelijk de Williams en de Alfa Romeo auto’s de pits uit en de eerste rondjes gaan rijden. Ze doen het op de zachte banden. Duidelijk niet de band waar in deze vrije training de snelste tijden op worden gereden.

Rookie

Ook in Italië mag een rookie plaats nemen in een Formule 1 bolide. Deze keer in een Aston Martin. Lance Stroll maakt plaats voor Felipe Drugovich. De beste man is 23 jaar jong en heeft Braziliaans paspoort maar ook Italiaans bloed. Leuk voor de jongen dus om juist hier te rijden.

Hij heeft wel wat moeite in het hele circus, misschien is Monza ook niet de makkelijkste baan. Maar hij rijdt niet de langzaamste tijd.

Slot

In de laatste vijf minuten komt Leclerc nog naar buiten om te pushen voor een snelle ronde, maar het zit er nog niet in. Al met al doet Ferrari het voor het thuis publiek redelijk goed rondom de Red Bulls in de top vier.

Een vrije training zonder verrassingen. Max Verstappen rijdt de snelste tijd. Enkel de harde banden onder de Red Bulls. Enige opmerking van de kant van Max: “ik heb last van helm lift”. Waarvan akte zou collega @jaapiyo zeggen.

Benieuwd wat de volgende vrije training en de rest van het weekeinde gaat brengen.

Uitslag Monza Vrije Training 1