Nieuwe Evoque is klaar voor de voetballers make-over

Later dit jaar te spotten in een winkelstraat in een drukke Nederlandse stad.

Jaguar Land Rover heeft onlangs een nieuwe generatie Evoque gepresenteerd. Het succesmodel begint aan een nieuw hoofdstuk in vorm van een strakker uiterlijk en modern interieur. Ook deze instapper gaat het ongetwijfeld weer goed doen. Nu de Evoque weer helemaal fris is doet het model niet onder voor de Velar of de Sport. De SUV voelt zich het best op asfalt en winkelstraatstenen. Laat dat nu net de eindbestemming zijn voor de vele nieuwe Evoque’s die gaan komen.

De Evoque is tevens een populair model onder voetballers en de vrouwen van de voetballers. Maar een beetje succesvolle speler of vrouw van de speler gaat natuurlijk niet in een standaard variant rijden. Daar zijn merken Overfinch of Lumma voor uitgevonden. Laatstgenoemde is alvast achter de computer gekropen en heeft de bodykit voor de nieuwe Evoque af.

De tuner noemt het de Lumma CLR RE. De tuning bestaat uit nieuwe bumpers, zijskirts, grille, achterspoiler en nieuwe uitlaatsierstukken. Dit alles afgemaakt met nieuwe lichtmetalen velgen, verkrijgbaar in de maten 21- tot en met 23-inch.

Klanten die staan te popelen om achter het stuur van de CLR RE plaats te nemen moeten nog even geduld hebben. Lumma laat weten dat de bodykit pas in september op de markt komt. Hè jammer, net als de zomer ten einde komt en de kijk-eens-hoe-goed-ik-het-heb maanden voorbij zijn op de Meent in Rotterdam en de PC in Amsterdam.