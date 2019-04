Juweel-Escort gaat voor een bizar bedrag onder de hamer

Tot zo ver men kan voorspellen.

Schaalmodellen bestaan in vele vormen en maten. Ook verschilt het hoeveel manuren er in zitten, of dat ze net als Hot Wheels-modelletjes gewoon gerobotiseerd van de band rollen. Wat dat betreft is het ook lastig om nog echt weggeblazen te worden door prijzen. Voor een relatief goed model van schaal 1 op 18 is 200 euro normaal, voor een Hot Wheels model is het veul geld. Voor een nog groter model mag je echter het vijfhonderdvoudige aftikken. De schaal 1 op 24 (en dergelijken) is meestal een schaal waar het allemaal meevalt. Die schaal valt precies tussen 1 op 18 en 1 op 43 in, de populairste schalen. Daarom hoef je nooit extreme bedragen neer te tellen voor deze schaal.

Tot vandaag dan. Een wel heel bijzondere Ford Escort in schaal 1 op 25 gaat onder de hamer. We vallen gelijk even met de deur in huis: er zit voor 90.000 euro aan materialen in verwerkt. Russell Lord, de bouwer van het model, combineert met deze creatie zijn liefde voor juwelen en Ford Escorts. Hij heeft in zijn leven ongeveer 55 Escorts van schaal 1 op 1 bezeten, die ook wel eens uit elkaar moesten. Lord kwam op het idee om de auto na te bouwen met bijzondere materialen, veelal uit zijn juwelen-collectie. De creatie is pas drie jaar geleden compleet afgerond, wat even een beeld geeft hoeveel manuren en aandacht het Escort-modelletje heeft gekregen. Wat tof is om te vermelden is dat Lord de Escortjes zo vaak in- en uit elkaar heeft geschroefd dat het model gebouwd is zonder bouwtekeningen. Hij wist alle onderdelen gewoon te zitten.

Dat is één reden voor een torenhoge prijs. Reden twee zijn de eerder aangekaarte metalen waarmee de auto gebouwd is. De carrosserie is gemaakt van massief zilver, de details, bijvoorbeeld de ruitenwissers, spiegels, lipspoiler, velgen en details in de motorruimte zijn gemaakt van 18-karaats goud. Voor de lampen werden de metalen gebruikt die qua kleur overeenkomen met de juiste verlichting. Zo zijn de koplampen diamantjes, de richtingaanwijzers saffier en de achterlichten robijn. Verder heeft de motor bewegende onderdelen, ook is die volledig opgetrokken uit zilver. De pookknop is van platina, de ramen van glas wat uit handgemaakte vazen komt. Volgens Ford heeft Lord een hoop vazen moeten opofferen om glas met de juiste curves te vinden.

Een hoop auto dus, voor een hoop geld. De uit de hand gelopen hobby van Lord gaat tijdens een veiling van themarket.co.uk op 2 mei onder de hamer. De opbrengst moet hoger zijn dan de materiaalkosten, dus een ton gaat de Escort zo aantikken. Met het verhaal erachter en de bijzondere materialen is hij het wat ons betreft waard. Er staan een aantal leuke klassieke pareltjes op de website van de veiling, maar de Escort is meer waard dan het gros van die auto’s. Een bijzonder project met een opbrengst voor het goede doel.