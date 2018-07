Nieuwe F-150 Limited heeft meer pk dan een Raptor

De performance pick-up delft het onderspit qua vermogen.

De best verkopende auto in Europa is en blijft de VW Golf. Logisch, want de Duitse hatchback (rijtest) is passend voor bijna iedereen. Aan de andere kant van de grote plas bestaat de Golf ook, maar het is daar verre van de best verkopende auto. De best verkopende auto daar is een tikkeltje anders.

Het is namelijk de Ford F-150. Een grote, lompe pick-up die aldaar als warme broodjes over de toonbank vliegt. Gemiddeld om de 30 seconden stapt er iemand in een gloednieuwe F-150. De magie van de auto? Hij is niet duur (vanaf 27.000 dollar, zo’n 23.000 euro) en toch is het een op en top werkpaard. Hier in Nederland zie je ze relatief weinig, omdat hij alleen via grijze import hier kan komen. Tevens is ons land gewoon te klein voor zulke belachelijk grote wagens. Gelukkig is de VS nog steeds gebouwd op het kunnen huisvesten van dermate grote voertuigen, dus de F-150 past perfect.

Dat er instappers zijn van 27.000 dollar betekent echter niet dat er maar één dikke versie is. De meest bekende dikke F-150 is de Raptor (rijtest). Helaas niet meer met V8, maar met een 3.5 V6 EcoBoost die we kennen uit de GT. Er komt zo’n 450 pk uit waarmee het de sportversie van de F-150. De prestaties van de Raptor zijn niet misselijk, evenmin als de off-road capaciteiten.

Naast het sportmodel zijn er ook de wat luxueuzere versies, met bovenaan de reeks de Limited. Die wordt opgewaardeerd voor 2019: nieuwe luxe features, nieuwe veiligheidssnufjes en de motor krijgt een kleine upgrade. Maar die upgrade zorgt er wel voor dat het de krachtigste F-150 ooit is. Met 456 pk, ‘slechts’ 6 meer dan de Raptor, is de sportieveling ineens niet meer de krachtpatser. Verder is de Limited de duurste F-150, dus is er een breed scala aan features. Zo is het infotainment vernieuwd waardoor de truck 4G-verbinding en Apple CarPlay/Android Auto heeft. Nieuwe camera’s zorgen dat de mastodont nog een beetje te manoeuvreren is, ook zijn de laatste ontwikkelingen aan rijhulpjes nu standaard.

De Limited kost momenteel zo’n 61.500 dollar (52.700 euro). Of Ford die prijs gaat verhogen voor de 2019 Limited is niet bekend. Ervanuitgaande dat de nieuweling niet veel duurder wordt valt dat best mee. Je krijgt namelijk een hoop weelde en luxe mee. En omdat de laadbak zo groot is mag hij op grijs kenteken, zodat hij in Nederland niet volledig gesloopt wordt door de belastingregeltjes. Dan is het ineens best een goede deal.