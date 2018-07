Vergelijking: de nieuwe Audi Q3 versus de oude

Wint de nieuwe Q3 aan bestaansrecht?

Gisteren trok Audi het doek af van de tweede generatie Q3. De auto moet zijn voorganger doen vergeten. Cynici zullen zeggen dat dat geen heel zware taak is, want de oude Q3 leek in sommige opzichten een afterthought te zijn. Alsof men zich bij VAG realiseerde dat er nog ruimte was voor een Audi SUV onder de Q5 en voor een snelle fix even een Tiguan omkatte teneinde een alternatief te bieden voor de BMW X1.

Dat de Q3 (rijtest) niet de topper van het Audi-gamma is zag je bij het vorige model bijvoorbeeld aan het interieur. De auto werd gebouwd ‘bij SEAT’ in het Spaanse Martorell en het leek alsof Audi er voor het gemak ook maar een SEAT-middenconsole voor had ontworpen om de Spaanse arbeiders niet te verwarren. De cockpit is nou niet bepaald een oase van mooi design en boterzachte plastics te noemen.

Meer bewijs van cost cutting zag je uitgerekend bij de RS Q3 (rijtest), die in tegenstelling tot alle andere recente Audi RS-en níet twee enorme ovale stortkokers had aan beide kanten, maar slechts één unit aan de linkerkant. Eigenlijk zijn we een fan van dit gebrek aan uitlaatinflatie, maar onze OCD vereist dat het dan wel uniform moet worden doorgevoerd over het hele gamma. Nee, het is inderdaad nooit goed.

Wat mij betreft de laatste nagel aan de doodkist van de vorige Q3 was de prijs. Ondanks de tekortkomingen betaalde je er natuurlijk toch weer gewoon de hoofdprijs voor, want Audi en SUV. Met een optie of twee ging een 1.4tje al snel naar 50K en meer. Enfin, je proeft wellicht al een beetje dat ik persoonlijk niet zo overtuigd was van deze propositie, maar hoe zit het met de nieuwe troef?

Uiterlijk

Zoals altijd bij Audi lijkt het nieuwe model sterk op het oude, maar bij nadere bestudering zie je toch wel de nodige verschillen. De nieuwe is wat stoerder en hoekiger. Dat begint voor bij de grille die nog iets breder is. Op de flank heeft de typische heup die je tegenwoordig op alle VAG-SUV’s ziet ook zijn weg naar de Q3 gevonden. Tevens is het onderste bereik van de deuren wat minder druk en is de raamlijn wat afgevlakt. De Q3 heeft daardoor minder die oubollige ‘bolhoedje’-look. De achterkant is het minst veranderd.

Als je instapt betreed je echter een totaal nieuwe wereld. De bovenste helft van het dashboard met het grote infotainmentscherm lijkt veel op wat we inmiddels kennen van de A6, A7 en A8. Of de plastics ook op punt staan kunnen we vanaf de foto’s niet beoordelen. De onderkant van de middenconsole vinden we een tikje simpel ogen, maar goed, we durven wel te beweren dat het een vooruitgang is ten opzichte van het oude model.



Techniek

De vorige Q3 stond nog op het oude PQ35 platform dat ook de basis vormde voor onder andere de tweede generatie A3, eerste generatie Tiguan en de Škoda Yeti. De nieuwe Q3 maakt de overstap naar het MQB-platform. Dit betekent onder andere een flinke groei van de wielbasis met maar liefst 7,8 centimeter, wat ongetwijfeld ten goede komt aan de rij-eigenschappen en de ruimte van binnen. Zoals collega @rubenpriest je gisteren reeds vertelde krijgt de Q3 de beschikking over nieuwerwetse goodies, maar niet over het hele arsenaal dat Audi te bieden heeft. Autonoom spul blijft bijvoorbeeld voorbehouden aan de grotere jongens uit het gamma. Onder de kap maakt de oude 1.4 TSI plaats voor de nieuwere 1.5 TSI die we al een tijdje kennen van andere VAG-producten. Dieselaars moeten het doen met de meest recente variant(en) van VAG’s 2.0 TDI aggregaat.

Conclusie

De Q3 maakt een welkom stapje waardoor de afstand met de Q2 weer wat groter wordt. De keerzijde daarvan is dat ‘ie voor het gemiddelde Nederlandse gezin de Q5 nu misschien weer overbodig maakt, maar ja, dat krijg je met 534 SUV’s in het gamma. We moeten nog even een stukje rijden met de nieuwe Q3 om definitieve conclusies te trekken, maar het lijkt op papier nu al een betere aanbieding dan de oude Q3 ooit was.