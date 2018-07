Deze auto’s kopen Europeanen het meest in 2018

Is er ondertussen al een Lexus LS verkocht?

Wat betreft de algemene autoverkopen in Nederland van het eerste halfjaar hebben we jullie al een overzicht gegeven. Maar goed, Nederland is slechts een deel van Europa en elders in ons continent liggen de autoverkoopcijfers heel anders. Of niet?

Om daar een goed overzicht in te krijgen maakte Autocar, met data van JATO, een lijst van de best verkochte auto’s in Europa, per segment. Sommige resultaten volgen de trend van vorige jaren, anderen zijn verrassend. We zetten ze op een rijtje.

Stadsmini: Fiat 500

Al 11 jaar maakt de Fiat 500 in nagenoeg zijn originele vorm elke Europese binnenstad onveilig. Het toont aan dat het retro-model van Fiat een daverend succes is en blijft, met 90.809 verkochte exemplaren in 2018. Op plek twee komt grote broer Panda, op plek drie de VW Up!.

“Supermini”: Renault Clio

De laatste generatie Clio is niet bepaald meer een supermini, maar in dat segment scoort de Fransoos goed. De door Laurens van den Acker getekende hatchback blijft met 145.963 verkopen het goed doen in Europa en laat daarmee de Ford Fiesta en VW Polo net achter zich.

Familie-hatchback: Volkswagen Golf

Geen ‘best verkocht’ lijstje is compleet zonder de Golf. Met 213.610 exemplaren is het nog steeds de best verkochte auto van Europa. Na een kleine facelift moet de zevende generatie het nog even volhouden tot de Golf 8 hem aflost, maar dat lijkt dus geen probleem te zijn. Plek twee en drie gaan naar de Ford Focus en Skoda Octavia.

Middenklasse sedan/estate: Volkswagen Passat

In deze klasse gaat het hard tegen hard: naast de populaire Mercedes C-Klasse en Audi A4, die tweede en derde staan, zetten “goedkopere” merken zoals Skoda, Opel, Kia, Renault en Peugeot met hun D-Segment sedans heel grof geschut in tegen de Duitsers. De best verkopende (74.791 stuks) is echter het ‘gemiddelde’ van allemaal: de Passat.

Executive: Mercedes E-Klasse

De top drie is hier heel voorspelbaar: Audi A6, BMW 5-Serie, Mercedes E-Klasse. Audi komt een beetje laat met de vernieuwde A6 en zorgt ervoor dat BMW en Mercedes hen ruim voorblijven. De Mercedes, met 54.897 verkopen, staat aan top.

Luxe: Mercedes S-Klasse

‘Slechts’ 6.731 vermogende personen verwenden zichzelf met een S-Klasse dit jaar. En dat was genoeg: de BMW 7-Serie komt hier niet bovenuit. De nieuwe Porsche Panamera doet het ook goed, de Duitse sportlimo pakt plek twee.

Kleine SUV: Renault Captur

De Clio, maar dan kanslozer, aldus @CasperH. En vergeleken met de Clio is het inderdaad een verkoopramp, maar met 94.598 exemplaren blijft het toch de topper in dit segment. De Dacia Duster en Peugeot 2008 pakken plek twee en drie.

Middenklasse-SUV: Nissan Qashqai

Ook de opgehoogde Nissan Pulsar blijft in trek bij de Europese bevolking. Met 112.443 stuks is het duidelijk de winnaar van dit segment, hij laat de VW Tiguan en Peugeot 3008 achter zich.

Grote SUV: Peugeot 5008

Deze klasse is eigenlijk vrij verrassend. Het is namelijk niet de Skoda Kodiaq, die alles in huis heeft om hier makkelijk plek één te halen. Mensen kiezen toch liever voor de wat meer eigenwijze Peugeot 5008, 35.998 om precies te zijn. De Nissan X-Trail, die je hier weinig ziet, pakt plek drie.

Kleine premium-SUV: BMW X1

De Audi Q3 en Mercedes GLA zijn ondertussen oud aan het worden: ze worden allebei binnenkort opgevolgd door een nieuw model. Tot die tijd zijn ze achterhaald en pakken ze plek twee en drie. BMW was lekker vroeg met het vernieuwen van de X1 en dat is momenteel degene waar de meeste Europeanen (49.994) voor kiezen, in dit segment.

Middenklasse premium SUV: Mercedes GLC

De GLC blijft met 53.840 verkopen dominant. De BMW X3 is nog niet doorgedrongen en staat zijn plek af aan de Volvo XC60. Daarna, zoals vertrouwd, de Audi Q5.

Grote premium SUV: BMW X5

Hier ineens weinig Duitsers, in het geval van de Audi Q7 is dat raar. Zowel de grote Audi als de verouderde Mercedes GLE moeten hier ruimte maken voor de Volvo XC90 en de Range Rover Sport. Bovenaan prijkt de ondertussen vernieuwde, maar in huidige vorm vrij oude BMW X5, met 14.235 exemplaren.

Kleine MPV: Fiat 500L

De grote broer van de Fiat 500 mag dan niet een geweldige auto zijn, ook deze laat zijn Italiaanse charmes los en Europeanen vallen ervoor. 28.572 om precies te zijn. Daarmee verslaat de auto de Dacia Lodgy en Honda Jazz. Bewijst nogmaals dat de MPV’s bezwijken onder de SUV’s.

Midsize MPV: VW Touran

Voor wie de Franse MPV’s een beetje te eigenzinnig vindt, is de Touran een heerlijk nuchter alternatief. De verkopen bevestigen dit: met 45.701 verkopen laat hij de Citroën C4 Spacetourer en Renault Scénic achter op plek twee en drie.

Grote MPV: Mercedes V-Klasse

Oh ja, die zijn er ook nog. De Seat Alhambra en Mercedes V-Klasse zijn sterk aan elkaar gewaagd, maar het is toch de Mercedes die hier de winst pakt met 12.356 verkopen. Op plek drie de Ford S-Max. Een veel leukere keuze, maar minder schuifdeuren.

Kleine sportwagen: Mazda MX-5

Dan nu de open deur: bij zowel de kleine, middenklasse als grote sportauto’s is de nummer één eigenlijk de enige echte mogelijkheid. Zoals hier, de Mazda MX-5. in een uitstervend segment waar auto’s als de Lotus Elise en Fiat 124 Spider op plek twee en drie komen, is de relatief succesvolle MX-5 (6.914 verkopen) een logische nummer 1.

Middenklasse sportwagen: Audi TT

Ook de Audi TT blijft lekker lopen en laat met 6.745 verkopen de Porsche 718 stofhappen. Opvallend is de plek drie: de Europese Ford Mustang verkoopt lekker. Goede keuze dus, van Ford.

Grote sportwagen: Porsche 911

Voor iedere persoon is er wel een 911. Vandaar dat er al weer 10.223 exemplaren van de Duitse sportwagen verkocht zijn in Europa in 2018. Logisch: want op plek twee en drie staan de Mercedes-AMG GT en de Ferrari 488. Niet echt volumeauto’s die een kanshebber zijn voor de echte titel.