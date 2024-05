Eris een nieuwe feesteditie van de Golf GTI

Volkswagen heeft er moeite mee om het GTX-label van de grond te krijgen, maar dat is ook niet zo vreemd als een automerk zo’n sterk label heeft als de GTI. Iedereen weet precies wat je kunt verwachten. Met name de Alltagstauglichkeit (brede inzetbaarheid voor elke dag) in combinatie met fun en prestaties is ongekend. Menig snellere badge is gesneuveld omdat ze veel te sportief en leuk waren. Daarmee win je vergelijkingstests in autotijdschriften (soort papieren Autoblog), maar dus geen kopers.

De Golf GTI is een beetje als een Porsche 911 of Mustang. Het is een basis waar je dan zelf iets van kunt gaan maken. Je kan ‘m standaard laten en dat is prima, of zelf sportiever, luxer, sneller of dikker maken. Uiteraard doet Volkswagen daar zelf ook aan mee, want er zijn behoorlijk wat variaties op het thema GTI geweest.

Nieuwe feesteditie Golf GTI

We hebben dan ook goed nieuws voor de liefhebber van bijzondere variaties, want er staat een nieuwe op stapel! Dat bevestigt niemand minder dan Thomas Schäfer. Nee, dat is niet de moderator van het Friese VW Tunings-forum, maar de grote baas van het merk. Op zijn LinkedIn-pagina (LinkedIn is een soort van Facebook, maar dan voor mensen met een baan) verklapt hij dat er een nieuwe GTI aankomt.

Ook verklapt Schäfer de datum van onthulling, deze is namelijk op 31 mei dit jaar. Dan is toevallig ook de 24 uur van de Nürburgring

De beelden zijn uiteraard heel erg korrelig. Ja, het zou de nieuwe Golf GTI kunnen zijn in Clubsport S-configuratie, maar het kan net zo goed de Golf III CL zijn. Zonder gekheid, de Golf in kwestie lijkt op een GTI, maar dan een stukje heftiger. Denk aan afwijkende bumpers, grotere wielen, grotere uitlaten en een grotere spoiler. Dat is namelijk wat je doet als een Volkswagen Golf heftiger moet.

Weer met Golf R-motor?

Uiteraard zal Volkswagen het interieur ook een welkome upgrade geven in de vorm van kuipstoelen, sportstuurwiel en speciale bekleding. Of het een heel erg luxe auto gaat worden, betwijfelen we. Het zal voornamelijk een sportieve auto zijn.

Qua techniek wordt het ook spannend. We hopen op een iets aangepaste Golf R-motor. Dat heeft Volkswagen wel vaker gedaan met de feest GTI’s, die kregen een licht teruggetunede Golf R-motor in plaats van een gekietelde Golf GTI-motor.

Volkswagen maakt al sinds 1996 Anniversary Editions van de Golf GTI. Goed hé?

